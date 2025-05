Projeto da UEMS e da Fundect é finalista nacional no Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação

Mato Grosso do Sul está na final da 4ª edição do Prêmio Confap de Boas Práticas em Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto de popularização da ciência, vinculado ao LabPop UEMS (Laboratório de Popularização da Ciência) com apoio da Fundect é um dos três finalistas nacionais na categoria “Desenvolvimento do Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação”.

A iniciativa sul-mato-grossense concorre com outros dois projetos: “Ciência na Mesa”, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), e “Apoio a Indicações Geográficas: unindo Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Regional”, da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

A cerimônia de premiação será realizada no dia 3 de julho, na sede da Fapesp, em São Paulo (SP), quando será anunciado o projeto vencedor da categoria.

Para o coordenador do projeto, o jornalista André Mazini, a indicação é um reconhecimento ao trabalho inovador que o estado tem desenvolvido na área de popularização da ciência, com ações que aproximam o conhecimento científico de diversos grupos sociais.

Entre essas ações estão a produção de conteúdos audiovisuais (como o recém-lançado documentário Mulheres na Ciência), espetáculos teatrais, capacitação de pesquisadores e profissionais da imprensa para a divulgação e cobertura de pautas científicas, game shows de ciência em escolas entre outras iniciativas.

“Mato Grosso do Sul tem compreendido que ampliar o acesso das pessoas ao conhecimento científico é uma política pública essencial. Isso impacta diretamente no acesso das pessoas a direitos, à saúde e na melhoria das condições de vida da população”, afirma Mazini.

O Prêmio Confap é promovido pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e visa reconhecer e estimular iniciativas de destaque na promoção da ciência, tecnologia e inovação em todo o país.

Comunicação UEMS