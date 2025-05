Capacitação técnica marca encerramento do Maio Amarelo em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Evento promovido pela Senatran e Cetran/MS reuniu mais de 200 gestores municipais para discutir políticas públicas de segurança no trânsito

Com foco na formação técnica de gestores municipais e na promoção de políticas públicas voltadas à redução de acidentes de trânsito, o I Capacitran — promovido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) em parceria com o Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Cetran/MS) — reuniu nesta quarta-feira (25) mais de 200 participantes no auditório da Acadepol, em Campo Grande.

A iniciativa, que marca o encerramento das ações do Maio Amarelo no estado, tem como principal objetivo qualificar servidores públicos envolvidos na gestão do trânsito, por meio de oficinas, palestras e painéis voltados às diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS).

“É uma honra recebermos um evento de tamanha importância para garantir a segurança no trânsito e, por vezes, ter como resultado a redução de acidentes e mortes”, afirmou o coronel Wagner Ferreira da Silva, secretário-executivo de Segurança Pública da Sejusp, que representou o titular da pasta, Antonio Carlos Videira, na abertura do evento.

Durante a manhã, os participantes acompanharam o painel “Políticas Públicas de Segurança do Trânsito: Cenários e Perspectivas” e a oficina “Uso de Inteligência Artificial para a Segurança no Trânsito”, com o especialista em segurança no trânsito, Francisco Garonce. À tarde, foram realizadas a palestra “Visão Zero e Sistemas Seguros” e as oficinas “5W2H do PNATRANS” e “Aplicando o PNATRANS”.

Segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, os homicídios culposos no trânsito tiveram queda significativa no primeiro quadrimestre de 2025: redução de 50% em Campo Grande e de 33,3% nos municípios do interior.

Para a presidente do Cetran/MS, Regina Maria Duarte, o Capacitran reforça o papel estratégico da qualificação técnica na construção de cidades mais seguras. “Estamos encerrando o Maio Amarelo com chave de ouro em Mato Grosso do Sul, fomentando o debate acerca do trânsito e ofertando ferramentas para que os gestores melhorem a segurança viária”, disse.

Já a diretora do Departamento de Segurança no Trânsito da Senatran, Maria Alice Nascimento Souza, destacou o caráter integrador do evento. “Um dos principais objetivos do Capacitran é a integração entre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e demais entidades ligadas à mobilidade e trânsito, com foco na promoção da cultura da segurança no trânsito e melhoria da atuação técnica dos profissionais do setor.”

Organizado pela Senatran, com apoio do Cetran/MS, o evento reuniu gestores de trânsito dos 79 municípios sul-mato-grossenses, além de representantes do Detran, Agetran, Guardas Civis Municipais, Polícia Militar e conselheiros estaduais de trânsito.

Joelma Belchior, Comunicação Sejusp

Fotos: Gabriel F B de Lima