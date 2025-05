Faperr realiza encontro com pesquisadores da Universidade Estadual para divulgar a 8ª Edição do PPSUS em Roraima

A Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima), realizou nesta quinta-feira, 29, uma reunião com pesquisadores da UERR (Universidade Estadual de Roraima) para apresentar a chamada pública do PPSUS (Programa Pesquisa para o SUS). O encontro contou com a presença da representante do Ministério da Saúde, Raquel Lopes, que trouxe informações detalhadas sobre o edital e os processos de submissão e validação das propostas.

Durante a reunião, foram abordados os eixos temáticos e as linhas de pesquisa contempladas nesta 8ª edição, além de orientações práticas sobre o envio dos projetos pelas plataformas oficiais. O momento também foi marcado por uma troca direta entre os pesquisadores e os representantes da Faperr, que puderam esclarecer dúvidas, debater os desafios da pesquisa em saúde no Estado e fortalecer o diálogo entre a universidade e as instituições de fomento.

A iniciativa reforça o compromisso da Fundação em incentivar a pesquisa aplicada à saúde, promovendo uma ciência alinhada às necessidades reais do SUS em Roraima, com foco na inovação, equidade e impacto social.

“Como parte das ações de divulgação do PPSUS, estamos visitando universidades para apresentar o edital e incentivar a submissão de projetos que fortaleçam o SUS em Roraima. Na UERR, tivemos um diálogo importante com os pesquisadores e a participação da Coordenadora Geral de Fomento à Pesquisa em Saúde do Ministério da Saúde, Raquel Lima, o que enriqueceu ainda mais o encontro,” afirmou Wender Silva, diretor técnico da Faperr.

As inscrições seguem abertas até o dia 13 de junho de 2025, e os projetos devem ser submetidos de forma simultânea nas plataformas SISC&T e SIGFAPERR. Para mais informações acesso dt@faperr.rr.gov.br.

