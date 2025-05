Vila Nova x Novorizontino; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Vila Nova x Novorizontino é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (30) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Vila mo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO Furacão

Notícias do Cuiabá

Vila Nova x Novorizontino: onde assistir, horário, escalações e situação na Série B 2025

Athletic x Cuiabá; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Atlético-GO x Goiás; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro reserva um confronto direto pelo G-4 nesta sexta-feira, 30 de maio, entre Vila Nova e Novorizontino, dois times com os mesmos 16 pontos e objetivos semelhantes: se consolidar no pelotão de cima da tabela. A partida será disputada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, com início marcado para 19h (de Brasília).

Onde assistir ao vivo

A transmissão será feita ao vivo pela ESPN, no canal por assinatura, e também estará disponível via streaming pelo Disney+. As redes sociais oficiais dos clubes e o tempo real do ge também acompanham todos os lances da partida.

Como chegam os times

Vila Nova tenta reagir após tropeço fora de casa diante do Cuiabá, quando foi derrotado por 1 a 0 na última segunda-feira (26), perdendo a chance de assumir a vice-liderança. O Colorado caiu para a 4ª posição, com 16 pontos, agora quatro atrás do líder Goiás. Além da perda de pontos, o revés afetou o moral da equipe, que vinha embalada por boas atuações.

Do outro lado, o Novorizontino chega empolgado. O time paulista venceu o Paysandu por 3 a 1 no último domingo (25), com um hat-trick de Nathan Fogaça. O Tigre do Vale soma também 16 pontos, ocupando a 6ª colocação, mas com uma vitória a menos que o Vila — o que o deixa fora do G-4 no critério de desempate.

Coritiba x Avaí; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Ferroviária x Botafogo-SP; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Prováveis escalações

Vila Nova – Técnico: Luizinho Vieira

Após a derrota, o treinador pode promover mudanças pontuais no setor ofensivo, mas deve manter a base que vinha atuando bem nas rodadas anteriores. O ataque com Alesson e Juan Christian permanece como destaque.

Provável escalação:

Vinícius; Marcos Vinícius, Doma, Rafael Donato e Rodrigo; Ralf, Matheuzinho e Igor Henrique; Alesson, Juan Christian e João Vitor.

Desfalques: Nenhum confirmado até o momento. O elenco está praticamente completo.

Novorizontino – Técnico: Eduardo Baptista

A grande estrela do momento é Nathan Fogaça, que brilhou na rodada anterior e deve novamente ser titular. O técnico Eduardo Baptista deve repetir a escalação vitoriosa diante do Paysandu, mantendo a consistência defensiva e transição rápida no ataque.

Provável escalação:

Jordi; Willean Lepo, César Martins, Ligger e Romário; Geovane, Gustavo Bochecha e Léo Tocantins; Rômulo, Nathan Fogaça e Aylon.

Desfalques: Nenhum nome de peso fora por lesão ou suspensão.

Arbitragem

Árbitro principal: Anderson Daronco (RS)

Anderson Daronco (RS) Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Rafael da Silva Alves (RS) Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Michael Stanislau (RS) Quarto árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Situação na tabela

Time Pontos Vitórias Saldo de Gols Posição Vila Nova 16 5 +6 4º Novorizontino 16 4 +5 6º

Este confronto é direto na briga pelo G-4 e pode mexer com o topo da tabela. Quem vencer pode até chegar à vice-liderança, dependendo dos outros resultados da rodada.

Fique ligado!

Com transmissão garantida pela ESPN e Disney+, Vila Nova e Novorizontino prometem um jogo intenso e equilibrado nesta sexta-feira. O Estádio OBA deve receber um bom público, já que a torcida colorada sonha com o acesso e vê no confronto uma oportunidade de retomar o embalo.

Tags: vila nova, novorizontino, série b 2025, onde assistir vila nova x novorizontino, oba, futebol ao vivo, tabela série b, classificação, rodada 10, disney+, espn

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.