Roraima reforça alerta e planejamento contra Gripe Aviária no Estado

Em reunião estratégica de prevenção e alinhamento sanitário, a Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) realizou na manhã desta terça-feira, 03, um encontro técnico no auditório da instituição com a presença de responsáveis técnicos, médicos veterinários e zootecnistas para discutir sobre a Influenza Aviária.

A reunião, conduzida por representantes da Aderr, teve como objetivo atualizar os profissionais sobre o status sanitário atual do Estado, que permanece livre da doença, além de compartilhar informações relevantes sobre a sorologia das aves de postura industrial, além de discutir o plano de contingência estadual em caso de eventual detecção da enfermidade.

A Influenza Aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa entre aves, podendo causar sérios prejuízos econômicos e ameaças à saúde animal e pública. Em função disso, Roraima, com o apoio do Governo do Estado, tem intensificado seus mecanismos de prevenção.

No Brasil, apesar de não haver casos registrados em granjas comerciais até o momento, o Ministério da Agricultura e Pecuária mantém alerta constante, após o registro de casos em aves silvestres no Sul e Sudeste do país.

“Roraima, por ser uma zona estratégica na fronteira norte do país, precisa estar especialmente preparada. Ainda não registramos nenhum caso da doença, mas o trabalho de biossegurança nas granjas e a vigilância epidemiológica são cruciais para a proteção do nosso plantel avícola”, destacou o presidente da Aderr, Marcelo Parisi.

Durante o encontro, foram repassadas informações importantes para os representantes do setor avícola do Estado, reforçando os cuidados que precisam ter para evitar a ocorrência das doenças em Roraima, além do que fazer caso ocorra a doença.

Também foi abordado o Plano Estadual de Contingência para Influenza Aviária, documento que estabelece as ações imediatas em caso de suspeita ou confirmação da doença em território roraimense. O plano abrange desde a interdição de granjas suspeitas até medidas de sacrifício sanitário, controle de trânsito de animais e produtos, e atuação integrada com órgãos federais e municipais.

“A biosseguridade das granjas precisa ser reforçada. Não se trata apenas de proteger a produção, mas de garantir a sanidade avícola como um todo. Um único foco da doença poderia comprometer toda a cadeia produtiva, afetando inclusive exportações e o abastecimento interno”, alertou Ronaldo Feitosa, chefe do Programa Estadual de Sanidade Avícola.

Sorologia e Monitoramento Contínuo

Outro ponto de destaque da reunião foram os testes sorológicos realizados em aves de postura industrial em 10 granjas de Boa Vista, 01 em Bonfim e 01 em Caracaraí. O material coletado será enviado para o Laboratório Federal de Defesa Animal, em Recife.

A Aderr reforça que o monitoramento será contínuo, e novas coletas estão previstas para as aves de subsistência.

Brasil em Vigilância Constante

Em nível nacional, o Brasil mantém um dos sistemas de vigilância mais rígidos do mundo. O país é reconhecido como livre de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade em granjas comerciais pela Organização Mundial de Saúde Animal, e o governo federal atualiza periodicamente os planos de ação junto aos estados.

Roraima, alinhado a esse esforço, segue vigilante e preparado, mostrando que a prevenção é o melhor caminho para garantir a segurança alimentar, a saúde animal e a estabilidade econômica do setor avícola.

O post Roraima reforça alerta e planejamento contra Gripe Aviária no Estado apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.