Agência Minas Gerais | Governo de Minas lança programa de fomento ao skate, basquete e outros esportes urbanos

O Governo de Minas lançou, nesta terça-feira (3/6), o Minas Urbano, programa para fortalecer os esportes no estado, promovendo inclusão social e fomento econômico.

A iniciativa é fruto de um convênio entre a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), com participação da Subsecretaria de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).

A apresentação do projeto foi feita pelo vice-governador Mateus Simões no Centro de Treinamento de Esportes Urbanos, um espaço de 2 mil metros quadrados que está sendo montado em Belo Horizonte, entre as regiões Norte e Pampulha, equipado com instalações modernas, incluindo quadras, pistas e áreas específicas para cada esporte: skate, basquete 3×3, BMX (bicicross), escalada e breakdancing. A operação no local começará ainda em 2025 e receberá os jovens das escolas que queiram praticar uma das modalidades oferecidas.

O programa também prevê a revitalização e requalificação de quadras e espaços públicos para a prática das cinco modalidades, além da realização de eventos, incluindo competições nacionais e internacionais.

























O Governo de Minas investirá cerca de R$ 20 milhões, contribuindo para o crescimento das economias locais, gerando oportunidades e movimentando setores estratégicos nas cidades participantes.

Até 2026, o programa irá percorrer 48 municípios, que receberão uma estrutura itinerante para a prática dos esportes urbanos, além de espaços de convivência. São eles: Almenara, Araçuaí, Araguari, Araxá, Belo Horizonte, Conceição do Mato Dentro, Contagem, Corinto, Diamantina, Divinópolis, Espinosa, Extrema, Governador Valadares, Ipatinga, Itajubá, Itaúna, Ituiutaba, Jaíba, Januária, João Pinheiro, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Muriaé, Nanuque, Nova Lima, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Pirapora, Poços de Caldas, Pompéu, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, São Sebastião do Paraíso, Salinas, São João del-Rei, Serro, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Três Marias, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Varginha e Viçosa.

“Não há nada mais sustentável do que investir no jovem, porque nós esperamos e temos a certeza de que, daqui a pouco, serão vocês tocando este estado, este país”, ressaltou o diretor de Administração e Finanças da Codemge, Helger Marra, durante a apresentação, que também teve a presença do secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga.

Objetivos

A popularização dessas modalidades esportivas atende a uma demanda por espaços e iniciativas que promovam a formação cidadã e a inclusão social. Além das estruturas, o Minas Urbano promoverá oficinas e ações educativas relacionadas a esses esportes, com programas técnicos de capacitação e treinamento, ministrados por profissionais especializados, com a proposta de desenvolver até 1,6 mil praticantes até 2026.

As iniciativas do programa estão alinhadas às diretrizes do Ciclo Olímpico e contribuem para o desenvolvimento de talentos, projetando Minas Gerais como território estratégico para o crescimento dos esportes urbanos no Brasil.

Ao falar aos jovens durante o evento, a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, destacou que eles são uma ferramenta de transformação social.

























As políticas públicas esportivas têm se fortalecido nos últimos anos em Minas Gerais, desde a iniciação até o alto rendimento. O Estado estimula esse setor em ações como a Lei de Incentivo ao Esporte, o ICMS Esportivo, os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg), e programas de apoio ao esporte de alto rendimento e inclusão social, como o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico.