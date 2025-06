Banco de Sangue do HGNI vai funcionar todos os dias da semana

O banco de sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) vai funcionar de segunda a domingo, das 7h30 às 18h. A novidade entra em vigor já neste domingo (8) e chega para reforçar a campanha do Junho Vermelho, que tem por objetivo enfatizar a importância da doação de sangue e estimular a conscientização das pessoas a respeito do ato de doar.

A iniciativa visa reforçar o estoque da unidade e facilitar o acesso dos doadores em qualquer dia da semana. O banco de sangue precisa coletar cerca de 800 bolsas de sangue por mês para atender à demanda de cirurgias, emergências e pacientes internados. Todos os tipos sanguíneos são necessários, com maior necessidade no momento para os tipos O+ e O-, que estão com o abastecimento abaixo do esperado.

“A ampliação do horário é mais uma forma de facilitar o acesso dos doadores, especialmente aqueles que não conseguem comparecer entre segunda e sexta. Neste Junho Vermelho, nosso objetivo é mobilizar a população para manter os estoques em níveis seguros e salvar vidas diariamente”, destaca o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

Transporte gratuito para grupos

O HGNI também oferece transporte gratuito para grupos de doadores, de Nova Iguaçu e cidades vizinhas e de 4 a 15 pessoas. O agendamento deve ser feito com pelo menos três dias de antecedência pelo número (21) 99695-7470. Os participantes passam por uma pré-triagem por telefone para confirmar se estão aptos à doação.

Principais requisitos para doar sangue

Apresentar documento de identidade com foto;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 com autorização dos responsáveis);

Estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 kg;

Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Evitar alimentos gordurosos nas três horas antes da doação;

Estar há pelo menos 10 dias sem sintomas gripais;

Respeitar os prazos após a vacinação, endoscopia, tatuagens ou piercings.

Serviço – Banco de sangue do HGNI

Hospital Geral de Nova Iguaçu – Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, 953, Posse

Funcionamento: Todos os dias da semana, das 7h30 às 18h

Informações e agendamento de transporte: (21) 99695-7470

Para mais detalhes: www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/doesangue/