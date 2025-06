IFSP lança Manual de Iniciação Científica e Tecnológica para Orientadores e Estudantes – IFSP

Posted on

A mineração em Mato Grosso do Sul tem apresentado crescimento significativo nos últimos anos, consolidando-se como um setor estratégico para a economia estadual. Entre 2020 e 2024, o Valor da Produção Mineral (VPM) do Estado atingiu R$ 11,8 bilhões, refletindo a expansão do setor. Em 2024, Mato Grosso do Sul posicionou-se como o 10º estado […]