Agência Minas Gerais | Fundação Hospitalar lança serviço digital que permite ao paciente acesso remoto e seguro ao seu prontuário

Pacientes dos hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins, da Rede Fhemig, em Belo Horizonte, contam desde o início de maio com serviço digital para pedir cópias de documentos médicos como prontuário, exames e sumário de alta diretamente pelo aplicativo MG App e pelo Portal MG.

A novidade já foi usada por, pelo menos, cem pacientes como a babá Maria da Conceição Leris Pena. Ela mora em Ponte Nova e, antes desse serviço, para conseguir uma cópia do seu prontuário, teria que percorrer os 179 quilômetros que separam as duas cidades.

O MG App foi aprovado por Conceição. “Recomendo, foi muito bom usar. Me assustei porque veio muito rápido, com dez dias recebi. Senti muita confiança. Não tenho estudo e consegui baixar o aplicativo no meu telefone e fazer o pedido”, conta.

O aplicativo já absorveu 40% da demanda média mensal de 250 pedidos (em papel) apenas nas três primeiras semanas de uso. Resultado da parceria entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), por meio da Subsecretaria de Transformação Digital e Atendimento ao Cidadão (Subdigital), a iniciativa integra as ações do Governo para promover a transformação digital e simplificar a vida dos mineiros.

Carolina Gabarra, da Gerência de Tecnologia da Informação/ Fhemig, lembra que a parceria com a Seplag contribui para modernizar a gestão da saúde pública em Minas. “Esse projeto é um marco, representa um avanço significativo ao integrar tecnologia e cuidado”, afirmou.

Transformação digital

A iniciativa foi implementada por meio da ferramenta ProBPMS, da Seplag-MG, desenvolvida pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge).



















Ele lembra que a Estratégia Estadual de Governo Digital busca proporcionar agilidade, inclusão, acessibilidade e inovação na prestação de serviços à população, por meio de soluções integradas e padronizadas, como é o caso da ProBPMS, que faz o cadastro e gerencia todo o processo até a entrega do prontuário.

O ProBPMS é resultado da parceria do Governo de Minas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com intermediação da Secretaria de Estado de Casa Civil (SCC).

Acessível e sustentável

A expectativa é de que, nos próximos meses, todas as demais unidades da Rede Fhemig adotem esse serviço digital que, graças à tecnologia atual, atende ao direito dos usuários do SUS em Minas de terem acesso a documentos médicos de forma rápida e segura para, por exemplo, pedir indenizações como seguros.

A gerente de Gestão da Informação do CHU, Giselle Neves, acredita que a iniciativa representa um avanço significativo na forma como o cidadão interage com o sistema de saúde, como também fortalece o compromisso das instituições públicas com a sustentabilidade e a eficiência administrativa.

“Ao reduzir o uso de papel e otimizar os fluxos internos, contribuímos para uma gestão pública mais moderna, econômica e ambientalmente responsável”, ressalta Giselle.

Antes da adoção do aplicativo, a documentação não podia ser enviada por e-mail devido a questões de segurança (proteção dos dados dos usuários). Isso tornava obrigatória a entrega presencial no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (Same).

Para todos os perfis

Ao solicitar os documentos pelo aplicativo, o usuário pode escolher entre receber por e-mail ou pessoalmente na unidade. Mesmo com o serviço digital, essas formas de solicitação permanecem ativas para quem desejar utilizá-las.

Para Thamyres Barros, do Tratamento de Dados Pessoais na Fhemig, o serviço é uma evolução para o usuário e para a instituição, ao agregar valor, agilidade e segurança ao processo. “Agora, podemos acompanhar cada solicitação em tempo real. Isso permite que a gestão atue com mais agilidade, melhorando o serviço para todos”, pontua.