Estrada Boa: obras de triplicação na SC-401 avançam em pontos estratégicos da rodovia

Foto: Divulgação / SECOM

As obras de triplicação da SC-401, no Norte da Ilha de Santa Catarina, avançam em duas frentes. No Morro das Madeireiras, considerado um dos pontos mais sensíveis da rodovia, e na reta entre o shopping e o trevo de Cacupé, que concentra grande número de empreendimentos, e onde a empresa vencedora da licitação já começou a colocação da capa asfáltica na terceira faixa no sentido Centro-Bairro.

O mesmo trabalho de colocação do asfalto está evoluindo no sentido inverso – Bairro-Centro – entre a sede da Maçonaria e o quartel da Polícia Militar. Nos dois sentidos e nos mesmos trechos, estão sendo colocados os meios-fios. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Infraestrutura, está investindo R$ 73 milhões nesta obra, que é mais uma aguardada há décadas pelos catarinenses.

“Finalmente o Morro das Madeireiras vai ter mais pistas aqui na SC-401. É obra. É projeto feito na cidade. Porque é nas cidades que as pessoas vivem”, ressaltou o governador Jorginho Mello.

Foto: Divulgação / SECOM

Já na altura do Morro das Madeireiras, os trabalhos agora se concentram na escavação do leito da terceira faixa no sentido Bairro-Centro e no plantio de grama em leiva no corte esquerdo da via, altura do quilômetro 17,9. Também está em curso a execução de drenagem na região, mas no sentido Norte da SC-401.

“Importante lembrar que a maior parte da obra ocorre à noite devido ao grande fluxo de veículos nesta que é a rodovia estadual mais movimentada de Santa Catarina. De dia, também existe obra, mas de uma forma que não cause transtornos ao fluxo do trânsito”, contextualiza o secretário da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Jerry Comper, salientando que as drenagens também foram iniciadas.

Foto: Divulgação / SECOM

“Temos fiscalizado a obra toda semana, vistoriando, avaliando e cobrando o cumprimento do contrato, conforme nos determinou o governador Jorginho Mello”, acrescenta Comper.

A triplicação da SC-401 faz parte do Programa Estrada Boa, o maior da história rodoviária de Santa Catarina, com investimentos de R$ 3,5 bilhões e 13 obras já entregues desde que o governador lançou o programa, em agosto de 2023.