Faperr facilita participação e prorroga inscrições para a chamada pública PPSUS até 30 de junho

A Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima) prorrogou até o dia 30 de junho de 2025 as inscrições para a 8ª edição do PPSUS (Programa Pesquisa para o SUS), uma oportunidade para pesquisadores contribuírem com soluções inovadoras para os desafios da saúde pública em Roraima.

A chamada pública do Governo do Estado tem como objetivo fomentar pesquisas científicas e tecnológicas aplicadas à saúde, alinhadas às necessidades reais do SUS (Sistema Único de Saúde) em Roraima. É realizada pela Faperr em parceria com a Sesau (Secretaria de Estado da Saúde), o Departamento de Ciência e Tecnologia do MS (Ministério da Saúde) e o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

O programa visa integrar ciência, gestão e atenção à saúde pública, contribuindo para o desenvolvimento de soluções inovadoras e contextualizadas que impactem positivamente a qualidade dos serviços oferecidos à população roraimense.

“A prorrogação do prazo representa uma importante medida para ampliar a participação da comunidade científica, e também garantir uma maior participação das propostas submetidas”, destacou a assessora técnica da Faperr, Janaína Ribeiro.

O que mudou no edital?

Além da prorrogação do prazo de submissão, a 1ª retificação do edital trouxe ajustes importantes para facilitar a participação dos proponentes e garantir maior clareza nas exigências documentais. Dentre as mudanças, se destacam:

● Flexibilização da titulação exigida para o substituto do coordenador, que passa a ser no mínimo mestre (antes exigia a mesma titulação do proponente);

● Revisão e simplificação da lista de documentos obrigatórios, com atualização dos anexos e inclusão do formulário de aspectos éticos;

● Correções nos itens do edital que tratam da submissão nos sistemas SISC&T e Sigfaperr;

● Novo cronograma, com prazos atualizados para todas as etapas, desde a avaliação até a assinatura dos termos de outorga;

● Atualização das exigências para a formalização da contratação dos projetos aprovados, com destaque para os documentos obrigatórios.

● A retificação completa pode ser consultada no site da Faperr junto à chamada pública e seus anexos atualizados.

As propostas devem ser elaboradas com base em cinco eixos temáticos prioritários: Atenção Primária à Saúde, Saúde Indígena, Saúde Mental e Prevenção, Atenção Especializada e Vigilância em Saúde.

Esses eixos foram definidos em diálogo com a comunidade científica, gestores e sociedade civil, e contemplam linhas específicas voltadas à superação de desafios regionais e ao fortalecimento dos indicadores de saúde em Roraima.

“Trata-se de uma oportunidade estratégica de fomentar pesquisas aplicadas que respondam aos desafios regionais do SUS aqui em Roraima, promovendo a integração entre a ciência, a gestão e atenção à saúde, além de fortalecer a produção científica local, contribuindo diretamente para o aprimoramento das políticas públicas de saúde no estado de Roraima”, ressaltou Janaína.

Quem pode participar?

Podem participar pesquisadores com título de mestre ou doutor, que atendam aos seguintes critérios:

● Vínculo funcional com instituição colaboradora localizada no estado de Roraima;

● Currículo atualizado na Plataforma Lattes e perfil público no ORCiD;

● Cadastro ativo nos sistemas Sigfaperr e SISC&T.

Cada proponente poderá coordenar apenas um projeto e integrar até outros dois como colaborador.

Submissão de propostas

A submissão deve ser realizada de forma obrigatória em duas plataformas: no SISC&T (Sistema de Gestão de Projetos do Ministério da Saúde) e no Sigfaperr (Sistema da Fundação de Amparo à Pesquisa de Roraima).

A retificação completa pode ser consultada no site da Faperr, junto a tutoriais e seus anexos atualizados.

