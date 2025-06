Posted on

As representantes do Ministério do Turismo, Ana Carla Moura e Luciana Oliveira, realizaram, nessa quarta-feira, 9, uma visita técnica à Comunidade Indígena Kauwê, localizada no Alto Miang, município de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. A atividade integrou a programação do terceiro dia do Seminário Estadual de Turismo Regional, promovido pelo Detur (Departamento de Turismo […]