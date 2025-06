Canadá x Ucrânia ; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Amistoso Internacional: Canadá x Ucrânia – Prévia, Escalações e Onde Assistir

No próximo sábado, 7 de junho de 2025, às 17h30 (horário de Brasília), a Seleção Canadense enfrenta a Ucrânia no BMO Field, em Toronto, pela abertura do torneio amistoso Canadian Shield Invitational. O confronto marca a primeira partida de ambas as equipes desde março, e promete testar os elencos antes de compromissos mais importantes no segundo semestre, como a Copa Ouro para o Canadá e as Eliminatórias Europeias para a Ucrânia.

Canadá chega confiante após bronze na Nations League

A equipe comandada por Jesse Marsch vem embalada após conquistar o terceiro lugar na Liga das Nações da CONCACAF. Desde a derrota para a Jamaica em novembro de 2023, os canadenses estão invictos jogando em casa. Nos últimos seis jogos oficiais, perderam apenas uma vez e, quando saem na frente no placar, mantêm um aproveitamento perfeito sob o comando de Marsch.

Letônia x Azerbaijão ; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

EUA x Turquia ; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Mesmo sem o astro Alphonso Davies, fora por lesão no ligamento cruzado anterior, o Canadá aposta na juventude: 13 dos 23 convocados têm 25 anos ou menos. Jonathan David e Cyle Larin seguem como principais armas ofensivas, enquanto Stephen Eustaquio busca sua 50ª partida pela seleção.

Ucrânia quer apagar má impressão da derrota para a Bélgica

Por outro lado, a Ucrânia tenta reencontrar a estabilidade após a derrota por 3 a 0 para a Bélgica, que os impediu de conquistar uma vaga na Liga A da UEFA Nations League. A equipe de Serhiy Rebrov soma apenas uma derrota nos últimos seis jogos competitivos, mas acumula resultados instáveis fora de casa, com quatro derrotas por três gols de diferença desde junho de 2024.

Sem Andriy Yarmolenko e Vitaliy Mykolenko, a Ucrânia aposta na experiência de Zinchenko e Tsygankov, além do jovem Roman Yaremchuk no ataque. Três novos nomes podem estrear: Mykola Mykhaylenko, Artem Bondarenko e Oleksandr Martynyuk.

Escalações prováveis

Canadá: St. Clair; Laryea, Cornelius, Waterman, Bassong; Eustaquio, Koné; Ahmed, David, Shaffelburg; Larin

Bulgaria x Cyprus; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Rússia x Nigéria; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Ucrânia: Lunin; Zabarnyi, Matviyenko, Bondar; Zinchenko, Kalyuzhnyi, Yarmolyuk, Mykhaylenko; Hutsulyak, Sudakov; Yaremchuk

Retrospecto e expectativa

Este será apenas o segundo encontro entre as seleções. No primeiro, em 2010, empataram por 2 a 2 em Kiev. Desde então, o Canadá não venceu mais nenhuma equipe europeia – o último triunfo foi contra Belarus, em 2011. Já a Ucrânia busca evitar sua primeira sequência de duas derrotas seguidas desde setembro de 2024.

Com elencos equilibrados e jovens talentos em campo, espera-se um duelo dinâmico e competitivo. O fator casa pode favorecer os canadenses, mas a experiência ucraniana equilibra o confronto.

Palpite: Canadá 1 x 1 Ucrânia

A análise estatística aponta uma leve vantagem para o Canadá (45,9% de chances de vitória), contra 29,4% da Ucrânia e 24,7% de chance de empate. O placar mais provável é 1 a 0 para o Canadá, mas um empate por 1 a 1 parece o cenário mais realista diante do equilíbrio das equipes.

Tags: Canadá x Ucrânia 2025, Amistoso Internacional, Palpite Canadá x Ucrânia, Escalação Seleção Canadense, Escalação Ucrânia, Onde assistir Canadá hoje, Futebol ao vivo hoje, Prévia do jogo Canadá, Seleção da Ucrânia amistosos 2025.

Tags: amistoso EUA x Turquia, onde assistir EUA x Turquia, escalação EUA hoje, seleção dos EUA, Arda Güler Turquia, amistoso internacional 2025, palpite EUA x Turquia, prévia do jogo, futebol internacional.

Tags: Rússia x Nigéria, onde assistir Rússia x Nigéria, escalações Rússia Nigéria, transmissão Rússia Nigéria, amistoso internacional, horário Rússia Nigéria, futebol internacional 2025