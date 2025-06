Polícia Civil realiza palestra educativa para alunos do Colégio Militar de Roraima

Com o objetivo de intensificar as ações de prevenção e conscientização entre os jovens, a PCRR (Polícia Civil de Roraima), realizou, nos dias 3 e 4 de junho, uma palestra educativa no Colégio Militar Estadual Coronel PM Derly Luiz Vieira Borges. A iniciativa reuniu cerca de 260 alunos do Ensino Fundamental e Médio, que puderam ouvir diretamente dos agentes de segurança os perigos e consequências do envolvimento com drogas.

A ação faz parte de uma política institucional de prevenção promovida pela PCRR, por meio do Denarc (Departamento de Narcóticos), do NN (Núcleo de Narcóticos) e da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes). Durante a atividade, os estudantes tiveram acesso a informações detalhadas sobre os efeitos físicos, emocionais e sociais causados pelo uso de substâncias psicoativas, além de receberem orientações claras sobre como evitar situações de risco.

Os policiais utilizaram vídeos educativos, exposição de amostras de entorpecentes e relatos de experiências reais vividas nas investigações para impactar os jovens e gerar reflexão. A atividade foi interativa, com espaço para perguntas e debates, proporcionando um ambiente de diálogo franco sobre o tema.

Diálogo para prevenção

De acordo com o diretor do Denarc, Herbert Amorim Cardoso, ações como essa são fundamentais para proteger a juventude e evitar que os adolescentes se tornem vítimas do tráfico e do consumo de drogas.

“A Polícia Civil não atua apenas de forma repressiva. Temos um compromisso sério com a prevenção. Estar nas escolas, conversar com os jovens, explicar o que está por trás do tráfico e mostrar os danos irreversíveis que as drogas causam é uma das formas mais eficazes de combater esse problema social que atinge famílias inteiras”, afirmou o diretor.

Ainda segundo Herbert Amorim, o trabalho da Polícia Civil é contínuo e se estende por diversas frentes. “Além das operações policiais e investigações que resultam na prisão de traficantes, nós temos uma atuação firme no campo da prevenção. Já estivemos em comunidades indígenas, escolas da capital e do interior, bairros periféricos e instituições religiosas. O conhecimento e a informação são ferramentas poderosas, e precisamos usá-las para blindar nossos jovens contra as armadilhas do vício”, destacou.

O diretor do Colégio Militar, major Antônio Adriano Lopes Silva, também reforçou a importância da parceria entre a escola e as forças de segurança. “Nosso papel é formar cidadãos conscientes e preparados para a vida. Trazer a Polícia Civil para dentro da escola é uma maneira de aproximar os alunos da realidade e alertá-los sobre as consequências do uso de drogas. É uma ação preventiva que salva vidas e orienta caminhos”, afirmou o diretor.

O agente de Polícia Civil, Francival Lima, um dos palestrantes, ressaltou que a atividade também promoveu o fortalecimento dos laços entre a comunidade escolar e as instituições públicas, evidenciando que a prevenção à criminalidade começa com o investimento em educação, informação e diálogo.

“A Polícia Civil de Roraima tem intensificado essas ações em todas as regiões do estado, com a missão de reduzir os índices de envolvimento juvenil com o tráfico de drogas e construir uma sociedade mais segura e saudável”, disse.

A proposta da Polícia Civil é continuar expandindo o programa de palestras, reforçando sua presença em ambientes educativos e sociais, onde o trabalho de orientação pode fazer toda a diferença. Como concluiu o agente de Polícia e palestrante, Pedro Delmiro: “A melhor arma contra o crime é o conhecimento. E a escola é o campo ideal para essa batalha”.

