Jornada Esportiva celebra reinauguração da quadra do Campus Cubatão com esporte e cultura – IFSP

Evento reuniu centenas de estudantes, apresentações artísticas e atividades esportivas em um espaço renovado

A comunidade acadêmica do Campus Cubatão celebrou, na tarde da última quinta-feira (5), a reinauguração da quadra poliesportiva do campus com a realização da III Jornada Esportiva. O evento contou com programação diversificada ao longo de todo o dia, reunindo atividades como vôlei misto, handebol, futsal, xadrez, jogos de tabuleiro, queimada, Karatê, Just Dance e apresentações culturais de dança e circo. Também se apresentou a Orquestra do Projeto Tocando em Frente, que executou o Hino Nacional durante a cerimônia oficial.

Com a presença de autoridades como o deputado federal Ivan Valente — autor da emenda parlamentar que possibilitou a reforma do ginásio —, o reitor do IFSP, Silmário Santos, e o diretor-geral do campus, Artarxerxes Modesto, o evento ressaltou a importância da estrutura para além do esporte. O espaço recebeu melhorias como novo telhado, piso, telas de proteção e pintura, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 400 mil.

“O ginásio não será apenas dos nossos alunos, mas de toda a comunidade da Baixada Santista”, afirmou Artarxerxes. “Que este espaço seja promotor da saúde, da ciência, do esporte, da convivência e da formação integral.”

A Jornada também destacou o protagonismo estudantil na organização. A comissão de eventos esportivos foi composta por 31 estudantes e um servidor, que atuaram desde o planejamento até a execução. Para o professor Fernando Dias, essa mobilização gerou um ambiente de integração entre estudantes e servidores: “Temos uma estrutura com dimensões olímpicas, que pode sediar eventos como os Jogos Universitários e até competições de confederações”, disse.

Ginásio reformado poderá receber eventos de grande porte e se tornar polo de integração com a comunidade.

O deputado Ivan Valente reafirmou o compromisso com a educação pública e o papel dos estudantes na luta por seus direitos. “Os institutos federais são o melhor exemplo de educação de qualidade no Brasil. Temos que garantir que mais jovens tenham acesso a estruturas como essa”, pontuou. Segundo ele, 90% de suas emendas são destinadas à educação e à saúde públicas.

Silmário Santos destacou que o espaço renovado deve ir além da prática esportiva: “É um lugar para formar cidadãos, estimular a participação política e desenvolver novas potencialidades. Também estudamos, junto ao deputado, a possibilidade da construção de um novo auditório para o campus”, revelou o reitor.

Representando os estudantes, Rafael Dias Machado, ex-integrante do Grêmio Estudantil e bolsista de extensão, exaltou a importância do novo ginásio: “A estrutura está adequada aos estudantes. Tenho certeza de que com o trabalho de vocês, sempre teremos uma instituição melhor.”

A coordenadora de Extensão, Silvia Gisele Venturini, também reforçou o papel do espaço na integração entre o campus e a comunidade. “Nosso compromisso é transformar esse ambiente em um espaço cada vez mais acolhedor e inclusivo. Essa quadra pertence à sociedade e deve ser utilizada por ela”, afirmou.

A III Jornada Esportiva do IFSP Cubatão mostrou que o esporte pode ser ferramenta de inclusão, promoção da saúde, cultura e desenvolvimento social — valores que norteiam a educação pública e o papel dos institutos federais na formação integral dos estudantes.