Prefeitura de Sorocaba realiza plantio de 4 mil mudas de árvores no bairro Herbert de Souza – Agência de Notícias

Fotos: Ivan Flores/Saae

Denominado superplantio, pela quantidade de mudas envolvidas na ação, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), realizou, na manhã deste sábado (7), o plantio de 4 mil mudas de árvores, em uma área pública localizada nas proximidades da Rua Vanderlei Felício, altura do número 309, na divisa entre os bairros Herbert de Souza e Vitória Régia.

A atividade integra a programação da Semana do Meio Ambiente, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), data definida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e cujo objetivo é estimular a população mundial a refletir sobre a necessidade da preservação de toda a natureza. Em Sorocaba não é diferente e a iniciativa também faz parte dos trabalhos da Sema, ligados à conservação e promoção da arborização urbana, no intuito de ampliar a área vegetada da cidade, em harmonia com o Plano Municipal de Arborização.

O objetivo da ação ambiental também é contribuir para a preservação da natureza, além de cumprir os Termos de Compromisso e Recuperação Ambiental (TCRAs) das obras que o Saae realizou na cidade nos últimos anos e, ainda, contribuir para o Plano de Recuperação (PRAD).

“A Sema, além de realizar ações como essa, que visam a recuperação ambiental de espaços públicos no município, também proporciona engajamento e conscientização sobre a importância de se preservar o meio ambiente, entre os munícipes, principais beneficiados dessas iniciativas”, ressalta o secretário da Sema, Antonio Lopes.

“Para podermos acompanhar o crescimento do nosso município e fornecermos água potável de qualidade, bem como realizar coleta e tratamento, são necessárias obras. Como compensação, estamos realizando este plantio para recuperar a nossa flora. Saneamento básico e meio ambiente têm que andar sempre juntos”, destaca a diretor-geral da autarquia, Glauco Fogaça.

As milhares de mudas escolhidas para o plantio são de 42 diferentes espécies. E vale destacar que, assim como em todos os plantios municipais, foram priorizadas as espécies nativas da região, que constam na “Lista de espécies indicadas para restauração ecológica para diversas regiões do Estado de São Paulo” (Instituto de Botânica do Governo do Estado de São Paulo), com o intuito de enriquecer a biodiversidade do ecossistema. Assim, entre as espécies plantadas, há mudas de árvores como: pitanga, aroeira, sangra d’água, paineira, ipê-branco, gabiroba, mulungu, canafístula, araçá, pau-viola, paineira, dedaleiro, entre outras.

As árvores cumprem importantes funções na natureza e são responsáveis por regular a temperatura ambiente, servem de abrigo e produzem alimentos para diversos seres vivos, absorvem ruídos, reduzem a circulação do vento, controlam a erosão do solo, renovam o oxigênio do ar e filtram as partículas sólidas em suspensão, provenientes de agentes poluidores.

Janaína Rangel, assessora de gabinete da Sema, fez a abertura da ação de superplantio, do qual participaram o secretário da Sema, Antonio Lopes; o diretor-geral do Saae, Glauco Fogaça; representantes das empresas Unimetal e Toyota; a chefe de sessão da Sema, Valéria Trufeli; o Grupo de Escoteiros do Ar – ABC; além das equipes da Sema e do Saae, servidores, voluntários, estagiários, familiares e crianças da comunidade. Ao todo, cerca de 80 pessoas estiveram presentes.