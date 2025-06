Setrabes promove mutirão inovador para inserção de jovens no mercado de trabalho

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), realizou nesta sexta-feira, 6, a segunda edição do Mutirão Sem Currículo. A iniciativa, feita em parceria com a France Travail, facilita a inserção de jovens de 18 a 29 anos no mercado de trabalho. O evento aconteceu no Estádio Canarinho, em Boa Vista.

Mais de 70 jovens participaram do mutirão, que tem uma abordagem única, focada nas habilidades e potenciais dos candidatos, sem a necessidade tradicional de apresentação de currículos. A prática permite que os jovens interajam diretamente com empregadores, recebendo orientações valiosas sobre desenvolvimento profissional e oportunidades de carreira.

Iniciativa ajuda a ampliar políticas públicas de primeiro emprego para jovens

A secretária do Trabalho e do Bem-Estar Social, Tânia Soares destacou que o Mutirão Sem Currículo representa um passo importante na inclusão dos jovens no mercado de trabalho.

“Essa abordagem inovadora permitiu que os jovens interagissem diretamente com empregadores, recebendo orientações sobre desenvolvimento profissional e oportunidades no mercado de trabalho. O Governo do Estado, juntamente com os parceiros, está comprometido em abrir portas e oferecer mais oportunidades para que nossos jovens possam brilhar”, afirma.

A ação faz parte do acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério do Trabalho e a France Travail, para melhorar o atendimento aos trabalhadores e ampliar políticas de emprego e renda em Roraima e empresas locais. O coordenador do projeto France Travail, Ambroise Le Mail, disse que o evento busca oferecer uma oportunidade baseada nas habilidades e no potencial de cada participante.

“Todos os candidatos presentes vieram sem currículos. Além disso, temos recrutadores infiltrados, mas ninguém sabe quem está recrutando e quem é candidato. A proposta é oferecer mais oportunidades aos jovens que não possuem qualificação ou experiência, ajudando-os a encontrar seu primeiro emprego”, afirmou.

Segundo o coordenador Gabriel Maciel o mutirão está na sua segunda edição em Roraima, que se tornou o primeiro Estado do Brasil a implementar esse inovador mutirão de emprego.

“A verdadeira inovação desse projeto reside na capacidade de inserir efetivamente os jovens no mercado de trabalho através dessa abordagem diferenciada. Essa ação é fruto da colaboração entre o Governo de Roraima, por meio da Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, e o governo francês, juntamente com o Ministério do Trabalho, que estão juntos na implementação de boas práticas para fortalecer a inserção dos jovens no mercado de trabalho”, afirmou.

