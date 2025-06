Moradores do Cristo recebem serviços de saúde, beleza e assistência social na Cozinha Comunitária do Bela Vista

Serviços de embelezamento, vacinação, aferição de pressão arterial, atendimento médico, inscrição no CadÚnico, orientação jurídica e encaminhamento para o programa ‘Eu Posso’. Estes foram alguns dos serviços oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), nesta segunda-feira (9), na Cozinha Comunitária do Bela Vista, para os moradores do bairro do Cristo Redentor e região.

A ação social teve o objetivo de ampliar o acesso da população local a diversos serviços públicos. A iniciativa contou com a colaboração de outras pastas da gestão municipal, formando uma rede de atendimentos que busca acolher os beneficiários da Cozinha Comunitária e moradores da região.

A ação reuniu equipes da Sedes, que disponibilizaram informações sobre os programas Pão e Leite, Apoio Universitário, cursos profissionalizantes, atendimento jurídico, corte de cabelo e esmaltação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) esteve presente com o Sistema Nacional de Empregos (Sine-JP) e a oferta de cursos de qualificação profissional; a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), que marcou presença com serviços do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), incluindo o Bolsa Família; e a Secretaria de Saúde ofertou atendimento médico, nutricional e vacinas.

A secretária executiva de Desenvolvimento Social, Alyne Moreira, ressaltou a importância da mobilização. “Essa ação é uma forma de levar dignidade e cuidado direto às comunidades. Quando os serviços públicos se aproximam das pessoas, promovemos cidadania e fortalecemos vínculos. Agradeço o empenho de todos os profissionais e secretarias envolvidas. Esse é apenas o começo de muitas ações que ainda virão”, destacou.

Maria Ferreira é uma das usuárias da Cozinha Comunitária do Bela Vista e aproveitou a manhã para cortar os cabelos, esmaltar as unhas e passar por consulta com médico. “Sou usuária da cozinha há cerca de quatro anos e venho todos os dias almoçar e receber meu jantar. Aqui a equipe tem um ótimo atendimento e a alimentação da gente é muito boa também. Só tenho a agradecer por essa ação de hoje e pelo cuidado de todos os dias”, disse.

Outra beneficiada pela Cozinha Comunitária é Adriana Rodrigues, que realizou atendimento com nutricionista e médico clínico geral. “Venho todos os dias com meus três filhos fazer nossas refeições aqui, sendo o atendimento rápido e a comida muito boa. Vou aproveitar essa ação de hoje para realizar meu cadastro no Sine em busca de emprego”, declarou.

Agatha Lucena, coordenadora da Cozinha Comunitária do Bela Vista, destacou o impacto positivo da ação para os beneficiários. “Eu estou muito feliz com essa ação aqui na cozinha. A gente nota o quanto esses beneficiários, nessas ações, se sentem importantes, eles percebem que têm aquele apoio que muitas vezes não têm em casa. Essa atenção que os profissionais estão dando é de extrema importância. As beneficiárias saem com as unhas pintadas, com o cabelo cortado, verificando sua pressão, seu estado nutricional, saem com orientações importantes. É só gratidão”, frisou.