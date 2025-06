Polícia Militar intensifica policiamento em 21 pontos de Boa Vista

A PMRR (Polícia Militar de Roraima), deflagrou na tarde dessa segunda-feira, 9, a Operação Capital Mais Segura. A ação, realizada pelo CPC (Comando de Policiamento da Capital), tem como finalidade proporcionar maior sensação de segurança para os moradores de Boa Vista.

Ao todo, 21 pontos estratégicos da capital estão sendo contemplados pela iniciativa. Os locais foram definidos com base em critérios técnicos, priorizando áreas de maior circulação e registros de ocorrências.

Segundo o comandante-geral da PMRR, coronel Overlan Lopes Alves, a operação conta com a mobilização de efetivo composto por 30 policiais militares e 11 viaturas, que atuaram com patrulhamento ostensivo e abordagens preventivas, com ações sendo realizadas no período das 14h às 18h30.

“Além das viaturas que estão no policiamento ostensivo ordinário, estamos colocando nas ruas mais 11 viaturas, com 30 policiais que estarão patrulhando, coibindo o tráfico de drogas, furtos em residências, roubos de veículos, entre outros tipos de crime”, afirmou.

Alves ressaltou ainda que a corporação seguirá intensificando operações em todo o Estado, conforme o planejamento estratégico da PMRR, com foco na prevenção e na aproximação com a comunidade.

“Graças ao Governo do Estado de Roraima, a nossa Polícia Militar tem condições de levar segurança e compromisso para a nossa sociedade. Contem com a Polícia Militar!”, pontuou.

