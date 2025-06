Ribeirão Preto realiza1ª audiência pública para a instalação do IFSP  – IFSP

População da cidade e da região contribui com a sugestão de diferentes cursos

A população de Ribeirão Preto e região participou ativamente da primeira audiência pública, realizada na última sexta-feira, dia 6 de junho, na Câmara Municipal, para instalar um campus do IFSP no município . Profissionais de diferentes arranjos produtivos deram suas sugestões para a instalação de cursos na futura unidade.

O diretor-geral do Campus Ribeirão Preto do IFSP, Paulo Sérgio Calefi, destacou que a comissão formada para discutir os eixos tecnológicos e cursos a serem implementados na cidade já realizou mais de 30 reuniões a fim de que a população de toda a região “tenha o campus que merece”.

Nessa primeira audiência, Calefi fez a apresentação do IFSP, mostrando que os Institutos Federais estão presentes em todo o Brasil por meio de mais de 12 mil cursos e destacou seus diferenciais, como a inclusão ao reservar 50% das suas vagas para estudantes provenientes de escolas públicas.

Também ocuparam a mesa diretiva da Câmara Municipal durante a audiência: o prefeito e o vice-prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva e Alessandro Maraca, respectivamente; o deputado federal Arlindo Chinaglia; o assessor-chefe de Relações Externas da Unesp, José Afonso Carrijo Andrade; e o reitor do IFSP, Silmário Batista dos Santos.

Silmário enalteceu o trabalho da atual gestão municipal, bem como do deputado Chinaglia, para concretizar a implementação de um campus do IFSP em Ribeirão Preto e apontou a importância do engajamento da população nas audiências públicas. “Chegamos nesse momento tão importante para toda a sociedade com ensino público, gratuito, de qualidade, levando oportunidades, sobretudo para os jovens mais carentes. Nosso Instituto chega na região para oferecer cursos que a comunidade precisa”.

Arlindo Chinaglia lembrou que, apesar de Ribeirão Preto ser uma cidade desenvolvida, há jovens sem condições de frequentar uma instituição de ensino com a qualidade ofertada pelo IFSP. A instalação de um campus do Instituto Federal, segundo ele, “ajuda e tranquiliza as famílias que não têm como prover aos filhos o ensino dessa qualidade. Já o fato de serem escolhidos cursos importantes para a região oferece um ensino orientado para as necessidades sociais, econômicas e culturais da região”.

Da esquerda para a direita: Alessandro Maraca, Arlindo Chinaglia, Ricardo Silva, Silmário Batista dos Santos, José Afonso Carrijo Andrade e Paulo Sérgio CalefiCom o plenário cheio, representantes de organizações da sociedade civil e diversos profissionais independentes apresentaram informações sobre seus respectivos setores de atuação e sugeriram eixos tecnológicos e cursos a serem ofertados pelo IFSP nas seguintes áreas: Artes, Produção Cultural, Licenciaturas, Enfermagem, Radiologia, Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Edificações, Turismo, Hospitalidade e Lazer, Infraestrutura, Gerenciamento de Resíduos, e Comércio.

Jacqueline Borges, moradora da cidade, apontou a grande expectativa de receber um campus do IFSP. “Sabemos que o Instituto Federal vai trazer cursos importantes para a cidade e a região, além disso vai atrair muitos estudantes. Queremos que a Instituição cresça cada vez mais na cidade”.

Paulo Sérgio Calefi informou que todas as informações levantadas na audiência serão trabalhadas para que na segunda audiência pública, a ser realizada no dia 10 de julho, seja apresentado o estudo de definição dos eixos tecnológicos e cursos.

Uma terceira audiência será marcada para a confirmação dos eixos tecnológicos e dos cursos definidos.

Calefi reforçou a importância de toda a população nesse processo e deixou seus contatos para todos os interessados em conhecer o projeto do campus e visitar as obras pessoalmente. “O campus precisa ser construído com muita democracia e transparência, como acontece em todos os campi do IFSP”, finalizou.

Até o dia 15 de junho, segue disponível um formulário com o objetivo de os interessados sugerirem cursos para o Campus Ribeirão Preto do IFSP.

Para saber mais sobre o campus, acesse o site rpr.ifsp.edu.br e a página do Instagram @ifspcampusribeirao.

Assista à audiência pública na íntegra abaixo: