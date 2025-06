Competição de queimada movimenta Jogos Escolares

Fernanda Niquirilo





A bola mal começou a rolar e a animação já tomou conta das quadras escolares. Com risadas, gritos de torcida e muita adrenalina, a modalidade de queimada começou oficialmente nos Jogos Escolares de São José dos Campos nesta quarta-feira (11). As partidas iniciais aconteceram na quadra do Teatrão, na Vila Industrial, reunindo estudantes de diversas escolas da rede de ensino municipal.

Para promover a inclusão e fortalecer o espírito esportivo, a queimada foi inserida no calendário oficial dos jogos em 2022 e, desde então, conquistou os alunos.

Com mais de 15 mil estudantes envolvidos nas diversas modalidades dos Jogos Escolares, a competição é considerada uma das maiores mobilizações estudantis do município e vai muito além da disputa: formação, amizade e vida em movimento.

Estudantes das escolas municipais trocam experiências e fortalecem o espírito de equipe durante os Jogos | Foto: PMSJC

Muito mais que um jogo

O professor Adriano Viegas, que há dois anos leciona na rede de ensino municipal, destaca o papel transformador do esporte no ambiente escolar.

“A queimada é uma modalidade acessível, dinâmica e que permite grande participação dos alunos. Os professores e alunos ficam ansiosos, porque podemos trazer vários tipos de atletas. Mais do que competir, eles também aprendem a cooperar, respeitar, se comportam fora da escola, entender como fazer um jogo limpo e se expressar. Isso se reflete no comportamento dentro da sala de aula também. O esporte ajuda a formar caráter”, afirma o educador.

Para os alunos, os Jogos são mais que um momento de lazer. É o caso da aluna Carla Bertoncello, de 14 anos, do 8º ano. Participando da competição, ela se sente inspirada com a energia da queimada.

“Eu adoro jogar. A gente se diverte, conhece gente nova e eu me sinto parte de algo importante. Quando estamos em quadra, todo mundo torce e grita junto, isso une a escola. É legal levar um título de campeão e também me esforço mais nos estudos pra poder participar das competições”, conta Carla, animada.

Professor Adriano Viegas e a aluna Carla Bertoncello celebram juntos a participação nos Jogos Escolares – Foto: PMSJC

Esporte é educação

A iniciativa da Secretaria de Educação e Cidadania, em parceria com a equipe de professores de Educação Física, reforça que o ambiente escolar vai além dos conteúdos tradicionais. O esporte, em especial, ajuda a desenvolver aspectos como cooperação, disciplina, empatia e liderança, elementos que são essenciais na formação de cidadãos íntegros.

Além disso, as atividades esportivas dentro das escolas incentivam hábitos saudáveis e impactam diretamente no desempenho acadêmico.

Os Jogos Escolares seguem ao longo das próximas semanas, com disputas nas modalidades de vôlei, atletismo, basquete, entre outras, sempre com foco no respeito, na inclusão e no jogo limpo.



