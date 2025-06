Em Itajaí, governador em exercício de SC assina liberação de recursos para a The Ocean Race e participa de entregas no município

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

Neste domingo, 15, o governador em exercício, Francisco José de Oliveira Neto, esteve em Itajaí para assinatura da liberação de recursos do Governo do Estado para a 15ª edição da The Ocean Race. O termo de fomento para a liberação foi de aproximadamente R$ 12,3 milhões. O recurso tem a finalidade de viabilizar o pagamento da taxa de sediamento referente à realização da regata. Ainda na cidade, o governador em exercício participou de entregas nas áreas da saúde e infraestrutura.

A solenidade ocorreu no Centreventos Governador Luiz Henrique da Silveira com a presença de deputados, autoridades locais, organizadores da maior regata de volta ao mundo, convidados e o público em geral.

“Hoje estou aqui representando o nosso governador Jorginho Mello que está em missão internacional para trazer investimentos para Santa Catarina. Quero dizer que a The Ocean Race é um evento muito importante, que coloca Santa Catarina no cenário mundial no setor náutico. A regata traz investimentos, movimenta a economia e atrai milhares de turistas que têm a oportunidade de conhecer o nosso belo Estado. O evento mostra também a vocação que Santa Catarina tem no setor náutico. E já quero parabenizar a cidade de Itajaí pelo seu aniversário”, destacou o governador em exercício.

A solenidade fez parte da programação de aniversário dos 165 anos de Itajaí, comemorados neste domingo. Após a assinatura foi realizado o corte do bolo. Três mil e quinhentas fatias foram distribuídas ao público presente.

Referência Mundial

A 15ª da The Ocean Race, vai acontecer em abril de 2027, tendo como sede a cidade de Itajaí, representando a parada oficial sul-americana do evento. A cidade foi novamente escolhida após um rigoroso processo seletivo internacional.

Itajaí já sediou com grande sucesso as quatro últimas edições do evento, consolidando-se como referência mundial na realização da maior competição de vela do planeta e a mais longa do calendário esportivo internacional.

“O Governo do Estado tem sido parceiro de Itajaí ao longo desses últimos anos e a The Ocean Race é um evento que mudou a história da nossa cidade. Depois da vinda da fórmula 1 dos mares, Itajaí se tornou o polo nacional da construção naval. Nós estávamos virados de costas para o rio, hoje estamos de frente e crescendo cada vez mais. Tenho certeza de que será um grande evento. Estamos firmando já o compromisso para 2027 e 2031 com o apoio do Estado”, ressaltou o prefeito de Itajaí, Robison Coelho.

Sucesso na última edição

Na edição de 2023, o evento atraiu cerca de 380 mil visitantes, gerando um impacto econômico de mais de R$ 186 milhões apenas para a cidade de Itajaí. Esse movimento resultou na arrecadação de aproximadamente R$ 10 milhões em ICMS para os cofres do Estado de Santa Catarina.

Além disso, a visibilidade do evento ultrapassou fronteiras, alcançando um público estimado de 4 milhões nas transmissões internacionais ao vivo e impressionantes 244 milhões de pessoas na televisão nacional, mais que o dobro da audiência da edição anterior, realizada em 2018.

“Itajaí é sempre uma parada muito bem-vinda para a The Ocean Race e para nossos velejadores, especialmente por ocorrer logo após a perna mais longa em alto-mar. A paixão do povo de Itajaí pela regata e a liderança local em eventos sustentáveis tornam essa parceria natural e duradoura”, disse o presidente da The Ocean Race, Richard Brisius.

Governador em exercício participa de entregas na cidade

Também neste domingo, em Itajaí, o governador em exercício, Francisco José de Oliveira Neto, participou da inauguração da primeira etapa do Hospital Unimed Litoral. Com 35.000 m2 de área construída, será o maior hospital privado de Santa Catarina.

O hospital vem se juntar ao de Balneário Camboriú e à Maternidade da Unimed Litoral, também em Balneário Camboriú. O hospital não atenderá imediatamente, os serviços iniciarão gradativamente e os segurados com o plano de saúde serão avisados a cada ativação.

Nas próximas semanas entrarão em funcionamento o pronto atendimento para adultos, o pronto atendimento pediátrico, o centro de diagnóstico por imagens, o ambulatório de oncologia, uma unidade de internação e ambulatório com 45 consultórios.

Ainda fazendo parte do calendário de comemorações do aniversário da cidade, o governador em exercício marcou presença no ato simbólico da entrega da ponte que liga os bairros Judas e Cidade Nova. A nova estrutura é mais um importante passo para melhorar a mobilidade urbana na cidade.

Neste domingo, 15, a ponte foi liberada para o tráfego de veículos. Mas por conta do mau tempo, a cerimônia de inauguração, que estava marcada para esta manhã, foi transferida para quarta-feira, 18 de junho às 8h30.

A nova travessia está localizada entre a Rua Adolfo Batschauer, no bairro São Judas, e a Rua Otto Hoier, no bairro Cidade Nova. Além da instalação do guarda-corpo, para a segurança de quem passa pela ponte, a obra também contempla calçadas para pedestres e iluminação pública.

A estrutura foi construída sobre o rio Itajaí-Mirim e tem como objetivo facilitar o deslocamento entre as duas regiões para reduzir o tempo de trajeto e desafogar o trânsito em outras vias de acesso.