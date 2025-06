IFSP busca parceiros para o encontro de Extensão 2025 – IFSP

As propostas devem ser enviadas até 28 de julho

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PRX), divulga a abertura do Edital de Chamada Pública nº 138/2025 , com o objetivo de atrair o apoio de pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para a realização do XV Encontro das Coordenadorias de Extensão.

O evento ocorrerá entre os dias 12 e 14 de agosto de 2025, no município de Águas de Lindóia-SP, em local ainda a ser definido pela comissão organizadora da PRX. No Encontro das Coordenadorias de Extensão, cerca de 60 participantes dos campi e da Reitoria vão se reunir para a discussão de temas transversais à Extensão e à Cultura, como Meio Ambiente, Sustentabilidade e Responsabilidade Social, bem como para a capacitação de servidores, coordenadores de extensão e cultura, com palestras, minicursos, exposição e debates.

Como Participar

Empresas interessadas em apoiar os eventos podem contribuir por meio de fornecimento de brindes para distribuição aos participantes e serviços para viabilização do evento, como impressão de materiais gráficos, transporte dos participantes entre os locais de hospedagem e o local do evento, e concessão de diárias em hotéis para sorteios, entre outros.

As propostas de apoio devem ser enviadas até 28 de julho de 2025. O Formulário de Apresentação de Proposta (Anexo I do edital) deve ser enviado para o endereço eletrônico , ou entregue pessoalmente na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PRX), localizada na Rua Pedro Vicente, 625, São Paulo.

Encontro de Coordenadorias de Extensão

O Encontro de Coordenadorias de Extensão é um evento anual promovido pela PRX, para fomentar a interação entre coordenadores de extensão e cultura dos campi do IFSP e a PRX. O encontro visa promover a troca de informações e o aprimoramento das atividades de extensão voltadas à comunidade, abordando temas como Meio Ambiente, Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Serão oferecidas palestras, minicursos, exposições e debates para capacitação dos servidores e coordenadores durante o evento.

Para mais informações sobre a chamada pública, acesse o Edital nº138/2025.