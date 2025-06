Sedhuc realiza cerimônia de posse do novo presidente e vice do CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social de João Pessoa (CMAS-JP) promoveu, nesta terça-feira (17), a posse do novo presidente e vice-presidente do conselho que vão compor o biênio 2025-2027. O evento, organizado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), aconteceu no auditório da Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), no bairro de Tambiá.

Nesta posse, a presidência da mesa diretora passa a ser do Município, com um representante da sociedade governamental, por meio de indicação oficial. Já a escolha do vice-presidente fica sob responsabilidade dos representantes da sociedade civil eleitos no último dia 27 de Maio.

Benicleide Silvestre tomou posse como a nova presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, e Ana Beatriz Gomes como vice-presidente do Conselho, representando a Comunidade Doce Mãe de Deus, no segmento criança e adolescente.

A nova presidente, Benicleide Silvestre, destacou o compromisso coletivo que marca o trabalho do colegiado e a importância da parceria entre governo e sociedade civil para o fortalecimento da política de assistência social no Município.

“No Conselho Municipal de Assistência Social de João Pessoa, cada membro, com sua expertise e seu compromisso, contribui para o desenvolvimento da assistência social. Agradeço a cada parceria firmada entre a sociedade civil e o governo. Sempre digo que não somos concorrentes, somos parceiros. Trabalhamos juntos para garantir direitos que já estão previstos em lei. Nosso objetivo comum é alcançar quem mais precisa, promovendo dignidade, emancipação e a efetivação dos direitos sociais”, afirmou a presidente.

Para a nova vice-presidente, assumir essa função representa não apenas uma honra, mas também uma grande responsabilidade. Com uma trajetória de dez anos atuando como técnica no próprio Conselho, ela agora retorna como representante da sociedade civil, comprometida em fortalecer a política de assistência social em João Pessoa.

“É uma honra fazer parte deste Conselho, agora na função de vice-presidente. Retorno com o compromisso de contribuir ativamente com a política de assistência social, que sempre esteve presente na minha trajetória. Acredito na união entre governo e sociedade civil em busca de um único propósito: o fortalecimento da assistência social no nosso município. Estou disposta a caminhar lado a lado com a presidenta Benicleide Silvestre para que essa política seja cada vez mais forte e reconhecida. Agradeço pelo reconhecimento e pela confiança depositada em mim”, pontuou Ana Beatriz Gomes.

Titulares e suplentes – Na ocasião, também foram empossados os conselheiros titulares e suplentes, representantes da sociedade civil, eleitos durante assembleia.

Atendimento à Criança e ao Adolescente

Titular: Comunidade Doce Mãe de Deus

Suplente: Aldeias Infantis SOS Brasil

Atendimento à Pessoa Idosa

Titular: Casa da Divina Misericórdia

Suplente: Associação Recreativa e Cultural do Jardim 13 de Maio

Associações Comunitárias

Titular: Associação Recreativa Cultural e Artística (Arca)

Suplente: Centro Integrado de Ações Comunitárias Pela Vida (Cicovi)

Associações de Pessoas com Deficiência

Titular: Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha

Suplente: Assessoria e Consultoria para Inclusão Social (ACSocial)

Associações de Trabalhadores

Representantes eleitos por composição direta (sem votação): CRESS/PB (Serviço Social); CRP/PB (Psicologia) e CRC/PB (Contabilidade) – Cada conselho ficou com sua respectiva cadeira.

Escolas Especializadas

Titular: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)

Cada instituição tem até 48 horas para indicar seus respectivos representantes.