Semob-JP reforça atendimento digital durante o Dia de Corpus Christi e festas juninas

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) informa que, entre os dias 19 (quinta-feira) e 24 (terça-feira), o atendimento administrativo ao público será realizado exclusivamente por meio digital, através do site portal.semobjp.pb.gov.br. A medida segue o ponto facultativo de Corpus Christi (19) e da segunda-feira (23) decretados pela Prefeitura de João Pessoa, além de 24 de junho, feriado de São João na Capital paraibana.

Mesmo com a suspensão do atendimento presencial, a população pode continuar acessando normalmente os principais serviços da Semob-JP pelo portal digital, como recursos de multas, solicitações de credenciais, protocolos diversos e outras demandas administrativas.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, reforça que o atendimento presencial será retomado no dia 25 de junho (quarta-feira), mas que os cidadãos não ficarão desassistidos durante esse período.

“Mesmo com o recesso presencial, ninguém ficará prejudicado. Nossos serviços digitais permanecem disponíveis e funcionam normalmente, garantindo praticidade e acesso aos usuários”, afirmou Marcílio do HBE.

Além do atendimento digital, as equipes de agentes de mobilidade estarão nas ruas todos os dias, das 5h à meia-noite, atuando em regime de plantão para fiscalização, apoio a eventos programados e atendimento a urgências no trânsito.

Em caso de necessidade, a população pode acionar a Semob-JP por meio de ligação ou mensagem pelos seguintes canais: (83) 3213-7188 (ligação) e (83) 98760-2134 (mensagem WhatsApp).