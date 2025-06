Multidão prestigia primeira noite de shows no Parque Solon de Lucena

A chuva apareceu, mas não impediu que uma multidão de pessoenses e turistas lotasse o Parque Solon de Lucena, na noite desta sexta-feira (20), para prestigiar a abertura da programação do São João Multicultural, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope). Se apresentaram, no palco principal as cantoras Myra Maya, Eliane, Samya Maia e a banda Cavalo de Pau. Neste sábado (21), tem shows de Jorge de Altinho, Mara Pavanelly, Bonde do Brasil e Rainhas da Farra. O evento, que reúne 20 artistas e bandas, segue até a terça-feira (24), a partir das 19h.

“Estamos realizando plenamente uma política de cultura de valorização das tradições juninas que envolve dois festivais de quadrilhas juninas, polos multiculturais nos bairros, a Feira de Literatura de Cordel, as culturas populares no Parque Solon de Lucena, belíssimos shows como da Myra Maia, Cavalo de Pau, Samya Maia e Eliane, a rainha do forró, tudo isso sendo muito acolhido pela população de João Pessoa, e pelo turista que nos visita”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que é um São João tranquilo e seguro, como tem acontecido todos os anos. “Contamos com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, que montam uma estratégia de segurança muito fina, que dá muita tranquilidade para as famílias que frequentam as nossas festas. Então, ficamos contentes”, acrescentou.

Público – Na primeira noite de shows, o público também foi uma atração do evento, lotando o Parque Solon de Lucena. “Eu acho muito boa a iniciativa da Prefeitura de João Pessoa. Gosto de ver os shows e acho que é muito bacana porque quem não vai viajar tem uma opção nesse São João”, disse a aposentada Marizete Medeiros de Assis.

A cuidadora Eduarda Medeiros foi com os filhos e a mãe. “Sempre trago eles porque percebo que esse evento, além de oferecer ótimos artistas da terra, também tem muita segurança para as famílias. Venho todo ano porque realmente me sinto tranquila. Estão de parabéns”, destacou.

Há poucos dias em João Pessoa, a estudante de Relações Internacionais Maria Eduarda Gonçalves Santos elogiou o São João Multicultural. “Muito legal esse evento. Sou de São Paulo e estou vindo pela primeira vez. Tem uma variedade de artistas e estou gostando muito”, ressaltou.

A professora Antônia Santos, mãe da estudante, também elogiou a festa. “Eu achei a programação maravilhosa. Nem imaginei que teria esse evento aqui. Eu queria muito conhecer as bandas e a cultura local. Por isso, quando cheguei, já procurei saber o que tinha. Na minha programação, esta foi a primeira opção. Muito bacana, inclusive, por ser num local bastante acessível”, pontuou.

Artistas – A cantora Myra Maya foi a primeira a subir ao palco para esquentar o público e ressaltou seu sentimento ao participar do São João Multicultural de João Pessoa. “Me sinto muito honrada de poder fazer um show que preparei com muito carinho, com todas as minhas raízes paraibanas, do Sertão da Paraíba, e compartilhar com a minha cidade, a cidade que eu amo, onde moro e me tornei mulher e artista. Estou me sentindo muito lisonjeada por fazer parte desse palco hoje tão sagrado para mim”, iniciou.

No show de Myra Maia, o público curtiu músicas como Espumas ao Vento, de Flávio José; Sonho de amor, canção que marcou sua trajetória em todas as temporadas do ano; além de músicas que lançou nas plataformas digitais como Eu juro, além de uma versão de O amor e o poder, de Rosana, no ritmo do forró. “Muito feliz de poder compartilhar isso hoje”.

A banda Cavalo de Pau se apresentou em seguida, fazendo o público se emocionar com o forró das antigas. “Nós voltamos para João Pessoa trazendo nossa música e nossa alegria, com um repertório que vem agradando muito. Estamos muito gratos e felizes por estar aqui, num evento tão grandioso como esse. Obrigado à Funjope e a toda João Pessoa”, declarou Alex, um dos integrantes da banda. Músicas como Timidez, Nosso caso de amor, Seis cordas, Estrelinha do Céu fizeram parte do repertório.

Eliane, a rainha do forró, se apresentou em seguida, com muita energia. “É muita emoção, muita gratidão. O povo de João Pessoa é realmente caloroso, amoroso, são fãs fiéis. Eu me sinto muito amada nessa cidade e muito feliz por estar aqui. É uma festa multicultural que realmente reúne artistas incríveis, com talentos maravilhosos, e é isso que a gente quer, um espaço como esse para estar sempre mostrando nosso trabalho para o mundo todo. É muito bom estar aqui. Muita emoção. Foi lindo. Só gratidão a João Pessoa”, declarou a artista.

A cantora Samya Maia fechou a primeira noite do evento. “Estou muito feliz, a galera lotou. Cantar em casa é sempre muito especial. Cantar no São João Multicultural de João Pessoa significa muito para mim. Uma das minhas maiores alegrias no mês de junho é saber que vou reencontrar as pessoas da minha terra. Então, cantar em João Pessoa tem sempre um sabor muito especial”, destacou.

Programação – A programação segue neste sábado (21), com shows de Jorge de Altinho, Mara Pavanelly, Bonde do Brasil e Rainhas da Farra. No domingo (22), com Kelly Silva, Zé Cantor, Banda Cascavel e Danieze Santiago. Para a segunda-feira (23), véspera de São João, estão programados shows de Antônio Marques, Nando Cordel, Osmídio Neto e Joyce Tayná.

Fechando a programação no palco principal da Lagoa, os shows no Dia de São João (24) serão de Fabrício Rodrigues, Banda Magníficos, Ranniery Gomes e Banda Encantu’s.

A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Integração e segurança – Assim como ocorreu durante o Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa e o Paraíba Junino, foi planejado um forte esquema de segurança. O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança e Cidadania (Semusb) com a Guarda Civil Metropolitana, além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu-JP e Corpo de Bombeiros.

A cada noite, a Polícia Militar trabalha com um grupo de policiais distribuídos em patrulhas e viaturas, acompanhando toda a área do evento e imediações. “A Polícia Militar preparou um esquema especial. Estamos contando hoje com cerca de 100 policiais militares nas modalidades a pé, motorizado, montado com a cavalaria, Força Regional, Força Tática, BPTran para trazer um evento mais seguro para quem vir curtir o São João aqui na Capital”, declarou a major Carla Marques, subcomandante do 1º Batalhão de Polícia Militar.

A Guarda Civil Metropolitana também destacou um efetivo de homens a pé, além de motocicletas e viaturas. O evento conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).