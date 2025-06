Setrabes realiza mesa redonda para fortalecer enfrentamento às drogas em Roraima

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) promove nesta quinta-feira, 26, a Segunda Mesa Redonda Intersetorial da Política de Drogas. O evento acontece das 8h às 13h, no auditório da própria secretaria, e tem como objetivo mobilizar a sociedade, órgãos públicos e secretarias estaduais para fortalecer as ações de prevenção e combate ao uso de drogas em Roraima.

Organizada pela Ceped (Coordenação Estadual da Política de Enfrentamento às Drogas), a iniciativa busca integrar diferentes setores, promovendo um diálogo construtivo e ações conjuntas voltadas à ampliação e melhoria das políticas públicas no Estado.

De acordo com o coordenador da Ceped, Júnior Campos a ação tem o intuito de aproximar as secretarias que tratam diretamente da problemática de drogas em Roraima.

“O encontro será dividido em cinco eixos: saúde, assistência social, segurança pública, educação e sociedade civil. A intenção é discutir o crescimento e o aperfeiçoamento da política de enfrentamento às drogas. Sabemos que não se trata apenas de uma questão de assistência social, mas que envolve todas as áreas e a sociedade civil”, explicou o coordenador.

A secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares, reforçou a importância da mesa redonda para unir diferentes setores em torno de soluções mais eficazes no combate às drogas.

“A mesa redonda irá reunir profissionais, sociedade, estudantes e representantes de diversas áreas para discutir estratégias que visam fortalecer nossas políticas públicas e garantir um atendimento mais humanizado e eficaz na prevenção ao uso de substâncias”, afirmou.

