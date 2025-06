PTS recebe a visita de representantes de empresa chinesa interessada em investir R$ 2 bi em uma unidade no País – Agência de Notícias

Foto: PTS/Divulgação

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) recebeu, nesta terça-feira (24) a visita de representantes de uma empresa chinesa, uma das líderes mundiais em seu setor de atuação, interessada em investir no Brasil e tendo a cidade de Sorocaba como principal referência.

Com presença em mais de 140 países, a empresa, cujo nome e ramo de atuação ainda não podem ser divulgados, por questões estratégicas, foi fundada em 1988, tendo sua sede em Hong Kong. Possui 13 grandes bases de produção na China e unidades internacionais, na Malásia, na Indonésia e nos Emirados Árabes. Durante a visita, os representantes da empresa se reuniram com o prefeito Rodrigo Manga e com o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara.

A empresa, segundo informou o representante, já confirmou a instalação de uma nova planta industrial no Brasil, com um investimento estimado em R$ 2 bilhões e geração de aproximadamente 2.000 empregos diretos e indiretos.

O prefeito Rodrigo Manga destacou o bom momento que a cidade atravessa, tendo recebido investimentos significativos de diversas empresas e se destacando nacionalmente na geração de empregos. Destacou, ainda, que o Parque Tecnológico também tem recebido investimentos por parte de companhias ligadas ao setor de tecnologia e inovação, além de recursos públicos voltados à sua expansão e modernização, o que deve ampliar a atração de startups e empresas de base tecnológica.

O presidente do PTS, Nelson Cancellara, fez uma apresentação do Parque Tecnológico, destacando seu ecossistema, assim como todos os incentivos fiscais proporcionados aos interessados em se instalar nesse ambiente de inovação, e ressaltando, ainda, a infraestrutura da cidade, o capital humano qualificado, as políticas de incentivo do município e a qualidade de vida.

Ainda durante a visita, a comitiva chinesa também pôde conhecer e participar do 39º Mutirão de Empregos Sorocaba, com a edição especial “Qualificação Profissional”, que reuniu cerca de 2 mil vagas para o mercado de trabalho proporcionadas pelas 52 empresas e agências de empregos, além do Sine Municipal de Sorocaba. E, durante o evento, o prefeito Rodrigo Manga falou sobre a economia do município, chamando a comitiva chinesa para o palco.

“Graças aos programas de políticas públicas municipais, a cidade se destaca economicamente em nível nacional e internacional. Prova disso é que, neste mutirão, recebemos uma comitiva da China para tratativas de mais uma indústria no município, que disponibilizará cerca de 2 mil vagas de empregos. Isso mostra a confiança que os empresários têm na cidade para instalar aqui suas unidades fabris”, revelou o prefeito.