Servidores municipais se mobilizam para doar sangue e reforçam estoques do Hemocentro de Roraima

Foto: Divulgação



Com o objetivo de ajudar o próximo em uma das causas sociais mais importantes, servidores de Boa Vista foram mobilizados a participar do “Dia D para doação de Sangue”, no Hemocentro de Roraima (Hemoraima) nesta quinta-feira, 26. A iniciativa faz parte da campanha nacional “Junho Vermelho” e coincide com o “Dia Mundial do Doador de Sangue” (14 de junho).

A mobilização na prefeitura ocorreu por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SMAG). Doador desde 1994, o servidor Ovídio Augusto da Silva contou que esse ato é uma causa nobre e humana. E ele sempre se sente motivado em ajudar outras pessoas.

“A doação de sangue é um ato de amor para o seu semelhante. É a bondade de ajudar o próximo. Cada bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas e isso é muito importante. Eu gostaria que mais pessoas enxergassem dessa forma”, disse o servidor.

Outra servidora que contribuiu com a causa foi a assistente administrativa da SMAG Rosi Mary Souza. Para ela, ajudar o próximo é salvar uma vida. “Faço doação de sangue desde os meus 18 anos e hoje estou com 55. É um ato gratificante. Se eu ou alguém da minha família precisasse, eu gostaria de receber essa ajuda”, comentou.

Parceria da Prefeitura e servidores

De acordo com a assistente social do Hemoraima, Terezinha Khan, há grande importância na parceria firmada com a Prefeitura para mobilizar mais pessoas a doarem e que essa iniciativa eleva o estoque de sangue no hemocentro. Do mesmo modo, atualmente, o local conta com níveis acima de 70%, mas que ainda precisa de sangue do tipo O+.

“Esse reforço contribui muito para nós. Observamos um aumento no número de doações nesse período em relação a outros meses. Ainda não atingimos 100% da nossa meta, por isso contamos com as campanhas constantes. Temos que fazer nossa parte e nosso objetivo é chamar a atenção daquele doador que ainda não veio. Por isso, peço que compareçam, pois é um gesto simples que salva vidas”.

Foto: Da Redação