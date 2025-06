Exposição fotográfica em Roraima celebra o Dia Mundial do Refugiado

A Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), em parceria com o Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas), da ONU (Organização das Nações Unidas), realiza uma exposição fotográfica no Museu Integrado de Roraima, com o tema “Legado da Esperança: pessoas refugiadas liderando mudanças no Brasil”. A exposição é realizada em alusão ao Dia Mundial do Refugiado, que é celebrado no dia 20 de junho.

A exposição será realizada até a segunda-feira, 30, destacando as histórias e conquistas de refugiados que contribuíram para o desenvolvimento local. As fotos estarão à disposição do público na sala de exposições temporárias do Museu Integrado de Roraima. O público poderá visitar a exposição de segunda a sexta feira das 8h às 17h e aos domingos das 14h às 18h.

O Dia Mundial do Refugiado, celebrado em 20 de junho, é uma data internacional designada pelas Nações Unidas para homenagear as pessoas refugiadas em todo o mundo. Essa data celebra a força e a coragem de indivíduos forçados a deixar seus países de origem devido a conflitos e perseguições.

Segundo a diretora do MIRR, Elena Fioretti, na exposição constam fotos que foram premiadas internacionalmente e de objetos produzidos pelos refugiados em situação de abrigo. “A exposição é de fotos e materiais diversos produzidos pelos refugiados”, disse a diretora.

Atividades sensibilizam sobre o tema

Além da exposição, uma série de atividades foram realizadas durante a semana entre os dias 16 e 20 de junho, tal como a Árvore dos Sonhos: Projeto de escrita com refugiados, de 16 a 20 de junho, no PTRIG (Posto de Interiorização e Triagem), uma Mesa Redonda no dia 18 com o tema “Organizações lideradas por refugiados discutirão sustentabilidade e integração, abordando desafios e oportunidades”.

Além disso, ocorreu a Formatura do Projeto Empoderando Refugiadas, com uma celebração das conquistas das participantes, no dia 20 de junho. Durante o mesmo período, de 16 a 20 de junho, ocorreram diversas atividades no município de Pacaraima nas comunidades indígenas de acolhida: Tarau Parú, Sakao Mutá, Sorocaima I e Bananal, além de eventos no Alojamento de Trânsito BV-8.

Neste ano, o Acnur lançou a campanha “Solidariedade com Refugiados”, destacando a importância do apoio à população refugiada, especialmente em um contexto de cortes de financiamento humanitário. O Brasil se destaca como um exemplo de acolhimento e integração, valorizando as contribuições dos refugiados para a sociedade.

