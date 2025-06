Inscrições gratuitas para curso de férias do Parque da Biquinha ocorrem nesta terça-feira (1º de julho) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba realiza, nos dias 11 e 12 de julho, das 9h às 12h30, o curso de férias “Aventura no Parque”, no Parque da Biquinha, voltado às crianças de 8 a 10 anos e seus familiares. As inscrições devem ser feitas por um responsável nesta terça-feira (1º de julho), das 8h às 12h, no próprio parque, com um documento da criança. As 40 vagas disponibilizadas serão preenchidas por ordem de chegada.

Realizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), o curso de férias tem como objetivo aproveitar esta época de recesso escolar para ensinar crianças e seus familiares um pouco mais sobre meio ambiente, além de promover a conexão deles com a natureza e o lazer ao ar livre.

A programação ocorre no dia 11 de julho (para as crianças), das 9h às 12h30, e no dia 12 de julho (para as crianças e seus familiares), das 9h às 12h30, com o tema “Reconhecendo os animais silvestres e os animais domésticos”, a estimular os participantes a conhecerem os espaços do Parque da Biquinha e da cidade, e criar uma conexão emocional com a natureza, respeitando os cuidados com o meio em que vivemos.

Durante o curso de férias, serão apresentados animais domésticos e silvestres, possibilitando o reconhecimento daqueles que precisam de cuidados humanos e podem ser pets, assim como os que vivem em florestas, em seu habitat natural, e não precisam do ser humano. Eles também vão aprender a reconhecer maus-tratos, saber os direitos dos animais, entender o que é bem-estar animal e o que é guarda responsável. As crianças vão explorar o conceito de espécies nativas e exóticas, sabendo diferenciar e compreender os riscos e crimes ambientais por manter um animal silvestre em casa.

A programação também contará com tarefa social de arrecadação de ração de cães e gatos e/ou cobertores e roupinhas pet, que serão destinadas a ONGs que resgatam animais abandonados, cadastradas junto ao Fundo de Solidariedade Social (FSS) de Sorocaba.

O Parque da Biquinha está localizado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.112, no Jardim Emília. Mais informações pelo telefone: (15) 3224-1997.