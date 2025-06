SONORA – Governador Jorginho Mello lança Estação Inverno e apresenta ações para impulsionar a temporada de frio na Serra Catarinense

O governador Jorginho Mello lançou neste sábado, 28, em Lages, a Estação Inverno, uma iniciativa estratégica do Governo de Santa Catarina para promover o turismo e valorizar as potencialidades da Serra Catarinense durante a temporada mais fria do ano.

O evento foi realizado no Espaço Cultural Aristiliano Ramos e contou com a presença de autoridades estaduais, lideranças locais e representantes do trade turístico.

Durante o lançamento, Jorginho Mello apresentou um conjunto de ações integradas que envolvem áreas como turismo, segurança pública, saúde, infraestrutura, Celesc, entre outras.

O objetivo é garantir a melhor e maior temporada de inverno da história do estado, com foco na hospitalidade, segurança e infraestrutura de qualidade para receber os visitantes, como ressalta o governador Jorginho Mello:

SONORA

A secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, fala das ações já realizadas para promover o estado para a Estação Inverno:

SONORA

Para garantir a segurança de turistas e moradores, a Polícia Militar de Santa Catarina vai reforçar o efetivo na região Serrana, como explica o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Emerson Fernandes:

SONORA