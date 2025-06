Mirante Edileusa Lóz e Bosque dos Papagaios entram em manutenção nesta semana

Posted on

Foto: Divulgação PMBV Canções que marcaram as gerações dos anos 1980, 1990 e 2000 serão apresentadas pelo coral ArtCanto no espetáculo “Art-TV: Resgatando Memórias”. A apresentação vai acontecer no dia 4 de julho (aniversário de 24 anos do projeto), no Teatro Municipal – Sala Roraimeira. Os ensaios começaram nesta segunda-feira, 16, na sede no […]