Na BR-401: PRF apreende 220 gramas de ouro em veículo da Guiana

Posted on

A operação de assistência humanitária aos ribeirinhos do Pantanal, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, teve início neste domingo (25) com a saída de mais de 20 integrantes da Defesa Civil, de Campo Grande rumo a cidade de Corumbá. Durante a próxima semana, 230 famílias serão atendidas na região do Taquari, […]