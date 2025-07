Coronel Mota adota novo fluxo para informar data de consultas agendadas

A Policlínica Coronel Mota iniciou uma mudança no fluxo de informações sobre o agendamento de consultas. A partir de agora, todos os pacientes com atendimentos marcados receberão a confirmação diretamente por mensagem de WhatsApp, com data e horário da consulta.

Segundo a diretora da unidade, Mayara Bianca Carneiro, o objetivo é facilitar o acesso dos pacientes as informações e reduzir a procura dos pacientes pelas unidades e telefone.

“Esse fluxo de informação vai ser mudado, então a pessoa não precisa mais mandar mensagem para os números da Central de Regulação perguntando se a sua consulta foi agendada”, explicou.

A Policlínica é uma das principais referências ambulatoriais de Roraima e realiza cerca de mil atendimentos por dia, distribuídos entre 28 especialidades médicas. Com o novo fluxo, a informação será feita diretamente da unidade para o paciente, o que torna a comunicação mais rápida e eficiente, especialmente diante da grande quantidade de atendimentos realizados diariamente.

ATUALIZAÇÃO DE DADOS

Para garantir o funcionamento do novo fluxo, é fundamental que os dados de contato do paciente estejam atualizados no sistema. A recomendação é que as pessoas busquem a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou a Policlínica para verificar e corrigir o número de telefone cadastrado.

“Manter a informação do cadastro da pessoa atualizada é de extrema importância para nós, porque esse é o nosso canal de comunicação com o paciente. A ideia é conseguir atingir um número maior de pessoas, podendo mandar a informação e fazer com que a informação chegue até a pessoa”, reforçou a diretora.

Caso o paciente ainda deseje obter informações presencialmente, poderá se dirigir ao Coronel Mota ou à UBS com o número do cartão do SUS, onde poderá acessar os dados do sistema e confirmar o agendamento.

A Policlínica Coronel Mota está localizada na rua Coronel Pinto, 644, Centro. O funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

