Nova Iguaçu realiza Mostra Audiovisual com obras financiadas pela Lei Paulo Gustavo

O Complexo Cultural Mário Marques, em Nova Iguaçu, recebe, nesta terça-feira (1º), a Mostra Audiovisual Lei Paulo Gustavo. O evento é gratuito e acontece a partir das 14h no Teatro Sylvio Monteiro. Esta será uma oportunidade para o público conhecer o trabalho de artistas locais com a exibição de curtas, documentários, videoclipes e apresentações interativas. Os presentes também poderão participar de rodas de conversa com diretores, produtores e artistas envolvidos nos projetos.

A mostra é promovida pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), e vai até quinta-feira (3). Mais do que uma exibição de produções audiovisuais, o evento é uma prestação de contas à sociedade sobre a utilização dos recursos da Lei Paulo Gustavo e também a valorização dos artistas e obras locais contempladas por esse importante mecanismo de fomento à cultura.

“Esta é mais uma ação que reafirma o compromisso com a transparência na gestão cultural, com a valorização da produção local e o fortalecimento das expressões artísticas que representam a diversidade e a identidade do município. Esta mostra é uma celebração da potência cultural de Nova Iguaçu, mostrando como a arte floresce quando recebe o apoio que merece”, disse o secretário de Cultura de Nova Iguaçu, Marcus Monteiro.

O primeiro dia da Mostra Audiovisual Lei Paulo Gustavo terá o tema “Identidade Territorial”. Na quarta-feira (2), o evento irá abordar “Patrimônio Histórico e Cultural da Baixada Fluminense”. O encerramento será na quinta-feira, com o tema “Nova Iguaçu em Cena”. A programação completa está em www.novaiguacu.rj.gov.br/semcult/leipaulogustavo/mostraaudiovisual.