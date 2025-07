Primeiro hub de inovação em saneamento do Brasil é lançado durante o TechCity Summit, no Parque Tecnológico de Sorocaba – Agência de Notícias

O setor de saneamento básico brasileiro está ganhando, a partir desta quinta-feira (3), um marco inédito em sua trajetória de inovação e colaboração, a partir do lançamento oficial do SaneaHUB – Inovação em Saneamento, durante o TechCity Summit 2025, no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS).

O SaneaHUB nasce com a proposta de ser o primeiro centro de inovação, no Brasil, totalmente dedicado a soluções para o saneamento básico, promovendo o desenvolvimento tecnológico, a conexão entre empresas e a experimentação de soluções reais para os grandes desafios do setor.

A apresentação foi realizada na tarde desta quinta-feira, no Auditório Principal do PTS, e contou com a participação de especialistas, representantes da iniciativa privada, do setor público e da sociedade civil.

Durante o evento, foram destacadas suas áreas de atuação e as formas de empresas, instituições e profissionais se conectarem e colaborarem com a iniciativa. Entre as empresas participantes então a Ecosan – Soluções Avançadas em Tratamento de Águas e Efluentes, Conasa, Stattus4, além do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba.

O presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, destaca que o SaneaHUB atua como uma plataforma estratégica de conexão entre tecnologia, mercado e necessidades reais do setor de saneamento. Terá a propriedade de identificar desafios, conectar startups, empresas e centros de pesquisa com foco nesse segmento e, ainda, fomentar projetos colaborativos que acelerem o ciclo de inovação. Com ambientes de testes e programas de validação tecnológica, o hub vem para reduzir riscos e encurtar o tempo entre a ideia e sua aplicação.

“O SaneaHUB funciona como ambiente neutro e integrador. Ele promove consórcios de inovação, eventos técnicos, programas de aceleração e possibilita o lançamento de editais conjuntos. Com isso, constrói uma ponte entre a pesquisa aplicada, a regulação pública, a viabilidade econômica e o impacto social, criando um ecossistema colaborativo e produtivo”, destaca Cancellara.

André Ricardo Telles, CEO da Ecosan, uma das empresas idealizadoras do projeto, observa também que o SaneaHUB permitirá que tecnologias sejam testadas, validadas e escaladas com apoio técnico, financeiro e institucional. O que deverá gerar confiança para os operadores, atrair investimento e viabilizar soluções que impactem diretamente os indicadores do novo marco – como universalização dos serviços, redução de perdas e melhoria na qualidade do serviço. “O SaneaHUB representa a união entre propósito, tecnologia e colaboração. Ele é um movimento para transformar o saneamento no Brasil, com inovação que flui com propósito”, destaca.