Udesc 60 anos: campanha institucional celebra aniversário da universidade

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) dará início à campanha institucional em celebração aos seus 60 anos de fundação. Com o tema Udesc. A gente leva para a vida, a ação de comunicação integra uma série de iniciativas culturais e acadêmicas que estão sendo realizadas pela instituição ao longo do ano.

Coordenada pela Secretaria de Comunicação da Udesc, em parceria com a Agência Moove, e com participação da Comissão de Identidade Visual e Comunicação da Udesc e do Grupo de Trabalho dos 60 anos, a campanha contempla um vídeo, selo comemorativo, além de peças publicitárias para veiculação em canais de comunicação físicos e digitais.

Vídeo institucional

O vídeo institucional, produzido pela Cuka Filmes e pela Agência Moove para a Udesc, reúne imagens de práticas, espaços e projetos da universidade, como a Clínica Escola de Fisioterapia, Orquestra Acadêmica, Grupo de Automação de Sistemas e Robótica (GASR), Hospital de Clínica Veterinária, Biblioteca Universitária, laboratórios e salas de aula.

A proposta da peça, que é protagonizada por estudantes e servidores da instituição, busca destacar o conhecimento que é construído na Udesc e que ultrapassa o ambiente universitário, gerando impactos positivos nas cidades, estado, país e planeta.

Assista ao vídeo no canal da Udesc no YouTube:

Selo comemorativo

Outra iniciativa da campanha é o lançamento de um selo em comemoração às seis décadas de história da universidade. Na marca, o número 60 vem acompanhado de traços semelhantes a aspas e parênteses a fim de simbolizar a inclusão e a abertura ao diálogo com os diferentes grupos sociais.

A aplicação do degradê colorido na marca e em peças publicitárias completa o conceito da campanha, simbolizando união, movimento e a evolução constante da instituição.

Na página udesc.br/60anos é possível acessar a marca e o manual para sua aplicação em produções físicas e digitais.

Peças de divulgação

Além do selo comemorativo e do vídeo institucional, a campanha institucional em homenagem aos 60 anos da Udesc conta ainda com uma série de peças de divulgação para pontos físicos e digitais de mídia, entre eles outdoors, painéis de led, spot e anúncios para plataformas online.

Fisicamente será possível acompanhar a divulgação em todas as regiões de Santa Catarina, especialmente nas cidades onde a Udesc possui centros de ensino, como Florianópolis, Balneário Camboriú, Chapecó e Joinville.

Já no ambiente online, além dos anúncios em plataformas digitais, também será possível visualizar os conteúdos no perfil da Udesc nas mídias sociais.

Série jornalística e outros conteúdos

A comunicação inclui ainda uma série de conteúdos jornalísticos especiais produzidos pela equipe de comunicação da Udesc. Nestas matérias, é possível relembrar a trajetória da instituição e conhecer exemplos de ações e projetos desenvolvidos pela universidade em Santa Catarina.

As redes sociais também integram a campanha com conteúdos específicos, como depoimentos de egressos e posts institucionais que marcam a importância e o impacto da universidade para a sociedade ao longo de sua trajetória.

A série e outras informações das ações em celebração aos 60 anos da Udesc podem ser conferidas na página udesc.br/60anos.

Assessoria de Comunicação da Udesc

E-mail: comunicacao@udesc.br

Telefone: (48) 3664-8010