Arraial do projeto Cabelos de Prata leva alegria e diversão ao Cras do bairro Pintolândia

Foto: Divulgação /PMBV



O projeto Cabelos de Prata promoveu seu arraial nesta sexta-feira, 4, com o objetivo de socializar e melhorar a qualidade de vida da terceira idade.

O evento contou com concurso de Rei e Rainha, brincadeiras, jogos e interações com a equipe de saúde e educadores. A festa ocorreu no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do bairro Pintolândia, em parceria com as unidades básicas de saúde Santa Luzia, Senador Hélio Campos, Sayonara Dantas, Lupércio Lima, além de uma academia e um ateliê.

Colaboração para o arraial

Para a gerente do Cras Pintolândia, Gisele Leitão, a participação dos idosos e a colaboração de instituições públicas e privadas foi essencial para o evento. “Essa integração das UBS com o ateliê e a academia é uma grande reunião que promove a saúde e qualidade de vida dos nossos velhinhos. Trazer o arraial para o nosso Cras, facilita esse convívio com bairros próximos”.

Além disso, a coordenadora do Núcleo de Acompanhamento da Rede Básica da Atenção Básica (NARB), Thábata Viana, ressaltou a importância das atividades para a saúde dos idosos. “Isso requer uma atenção especial. Vê-los saindo de casa, dançando e se divertindo, é emocionante. Essa é minha primeira vez participando do arraial e me sinto privilegiada. Essa integração entre saúde e assistência social é fundamental”, destacou.

Processo construtivo

Do mesmo modo, um dos colaboradores do evento, Silvio Neves, é gestor da academia parceira e disse que essa iniciativa faz parte do processo construtivo da comunidade. “Nós trabalhamos cerca de quatro anos com os idosos. Quando chegamos aqui, somos recebidos sempre com tanto carinho que não tem como não se emocionar. Participar dessa festa e olhar a felicidade no rosto deles é gratificante. Isso é a ‘lei do retorno’, pois um dia seremos idosos e espero que alguém cuide de nós com o mesmo amor”, destaca Silvio.

Como resultado, o costureiro e dono do ateliê, Adolfo Levi, foi quem fez a roupagem dos participantes com trajes típicos. “É gratificante fazer parte dessa alegria. Recebi o convite para a parceria e já é o segundo ano que fornecemos roupas para o arraial. Ver nosso trabalho sendo reconhecido é maravilhoso”, disse Adolfo.

Por fim, o Participante há dez anos do Cabelos de Prata, a aposentada Luzimar Bernandes, também compartilhou sua experiência no arraial. “Estou muito feliz. Para nós que temos essa idade, esse é um evento maravilhoso. Eu quase não pude vir por causa de uma cirurgia recente, mas estou aqui me recuperando e me divertindo”, finalizou.

Fonte: Da Redação