Prefeitura de Bonito participa de encontro técnico sobre arborização urbana e segurança no fornecimento de energia elétrica

Na manhã desta quinta-feira (3), foi realizado na Câmara Municipal de Bonito um Encontro Técnico Institucional com foco na arborização urbana e no impacto no fornecimento seguro de energia elétrica. A iniciativa foi promovida pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS), em parceria com a Energisa e a Prefeitura de Bonito, com a participação dos prestadores de serviço de podas do município.

Durante o encontro, foi assinado um convênio de cooperação entre as instituições, com o objetivo de planejar e padronizar os procedimentos de poda em Bonito. O acordo busca garantir a segurança da população, a preservação das árvores urbanas e a continuidade do fornecimento de energia elétrica.

No período da tarde, os participantes realizaram uma visita técnica pelas ruas da cidade, onde foram demonstradas na prática técnicas seguras e sustentáveis de poda. A ação teve como foco a capacitação dos profissionais do setor e a orientação sobre os cuidados necessários para evitar riscos à rede elétrica e preservar a arborização urbana.

O prefeito Josmail Rodrigues ressaltou a importância da união entre as instituições. “Estamos trabalhando para que o crescimento urbano de Bonito ocorra de forma equilibrada, respeitando o meio ambiente e assegurando serviços essenciais, como a energia elétrica. Essa parceria técnica representa mais um passo para um município mais organizado e sustentável”, afirmou.

A Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras acompanharam toda a programação e atuaram de forma conjunta no suporte às atividades.