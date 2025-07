Programação em Roraima será encerrada com evento aberto ao público no Parque Anauá

O CBMRR (O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) realiza neste domingo, 6, o encerramento das celebrações alusivas ao Dia Nacional do Bombeiro Militar, com uma ação especial no forródromo do Parque Anauá.

Com previsão de início para às 14h, a programação será aberta ao público, tendo como finalidade divulgar o trabalho preventivo e operacional realizado pelo órgão em prol da população do Estado. “É uma programação que deve se estender até às 18h30, com uma série de atividades especiais”, ressaltou o comandante-geral do CBMRR, coronel Anderson Carvalho de Matos.

Algumas das atividades que serão realizadas durante o evento incluem:

Exposição de materiais, equipamentos e viaturas operacionais e especializadas, com explicações sobre o uso e a rotina dos militares da corporação;

· Atividades interativas, como tirolesa, falsa baiana e passeios em viaturas operacionais e embarcações no Lago dos Americanos;

· Demonstrações técnico-profissionais, com simulações e práticas operacionais do dia a dia dos bombeiros;

· Apresentações com cães de busca e salvamento, mostrando técnicas de adestramento e atuação em ocorrências reais;

· Apresentação da Banda de Música da PMRR (Polícia Militar de Roraima).

Além disso, a programação contará com a realização de um passeio ciclístico e banho neblinado. A atividade será realizada com apoio da frota de combate a incêndio do CBMRR, proporcionando um momento refrescante e divertido para crianças e adultos.

Programação foi realizada durante toda a semana

Durante toda a semana, o Corpo de Bombeiros promoveu palestras em escolas, ações educativas, visitas técnicas, atividades de orientação à população, reforçando a importância da prevenção de incêndios e acidentes.

No período de 25 de junho a 2 de julho, por exemplo, foi realizado, em parceria com a Seed (Secretaria de Educação e Desporto), o “Bombeiro na Escola”, um evento que teve como proposta promover o conhecimento, a valorização da profissão e a aproximação entre os estudantes e a corporação, por meio de atividades práticas e educativas. Ao todo, quatro colégios estaduais militarizados da capital foram contemplados pela iniciativa.

No dia 2 de julho, data em que o Dia Nacional do Bombeiro Militar é celebrado, o órgão promoveu blitze educativas em locais estratégicos de Boa Vista, Caracaraí, Pacaraima e Rorainópolis. O foco da ação foi conscientizar a população sobre a importância da prevenção de acidentes domésticos e incêndios.

O encerramento da programação também reafirma o papel da instituição do CBMRR como agente de proteção, resposta e promoção da segurança da comunidade, valorizando a confiança que a população deposita na corporação.

“Fica aqui o nosso convite para que compareçam ao Parque Anauá nesse domingo, dia 6, para que conheçam um pouco da atividade do bombeiro, interagir, se distrair e se divertir com toda a família”, finalizou.

