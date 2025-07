Secult abre credenciamento para ambulantes com 180 vagas

O credenciamento de vendedores ambulantes para atuar no São João no Parque Anauá começa nesta sexta-feira, 4, e segue até o dia 8, das 9h às 13h, na sede da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), localizada na avenida Capitão Júlio Bezerra, 1754, bairro Aparecida. Ao todo, estão sendo ofertadas 180 vagas para uso temporário do espaço público durante o festejo.

A distribuição das vagas será conforme o edital publicado no site da Secult e inclui 60 barracas padronizadas de 3x3m para venda de comidas e bebidas em geral, 25 barracas específicas para bebidas, 20 para bijuterias, e 22 espaços destinados à comercialização de alimentos em máquinas especiais e trailers.

Além disso, serão credenciados 25 ambulantes rotativos que circularão pelo evento comercializando produtos como pipoca, algodão doce, queijo assado, bombons, maçã do amor, batata frita, bebidas em isopor, balões e brinquedos. Esses ambulantes deverão estar devidamente identificados com crachás padronizados do evento.

A estrutura do evento também contará com 15 espaços fixos para brinquedos infláveis e outros, 10 espaços para pescaria, tiro ao alvo e bingo, além de três áreas destinadas a parques de diversão.

Segundo o diretor de Promoção Cultural, Igor Bríglia, o cadastro deve ser feito presencialmente mediante preenchimento de uma ficha padronizada. “As inscrições devem ser feitas de forma presencial com o preenchimento da ficha de inscrição padronizada, disponível no Departamento de Promoção Cultural. Além do preenchimento da ficha de inscrição é necessária a apresentação de uma série de documentos.”

Para pessoas físicas, são exigidos RG, CPF, comprovante de residência, carteira de saúde e uma declaração que comprove que o proponente não emprega menores de 18 anos em condições irregulares, conforme previsto em lei.

Já para pessoas jurídicas, além da ficha de inscrição preenchida, é necessário apresentar o registro comercial (no caso de empresário individual), cartão do CNPJ, a mesma declaração quanto à contratação de menores, uma declaração de saúde para quem irá manipular alimentos e a colocação de uma placa de advertência proibindo a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

