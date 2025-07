Feira de artesanato deve receber 100 mil visitantes em São Paulo

Por MRNews



Com 400 expositores durante cinco dias de apresentações de produtos e sobre as tendências do setor, além de aulas e oficinas, começa neste sábado (5) a Mega Artesanal, uma das maiores feiras de produtos e técnicas para a arte, artesanato e artes manuais da América Latina. O evento vai até o dia 9, das 10h às 18h, na São Paulo Expo e a expectativa dos organizadores é que a feira atraia cerca de 100 mil visitantes.

Conforme os organizadores do evento, o mercado de artesanato no Brasil “vive um momento de expansão e transformação”. Uma expansão que pode ser explicada pelo impulsionamento ao setor gerado pela digitalização e o comércio online, pelo aumento do empreendedorismo e valorização do consumo consciente.

O que antes estava concentrado em feiras menores e mercados locais, o segmento ganhou novos canais de comercialização com o crescimento do e-commerce, das redes sociais e das plataformas de marketplace especializadas.

De acordo com os dados de 2024 do Mapeamento do Artesanato Brasileiro, cerca de 35% dos artesãos já vendem seus produtos online, número que cresce anualmente. Além disso, estima-se que 1,3 milhão de artesãos têm a Carteira Nacional do Artesão, documento que reconhece oficialmente a atividade como profissional e permite o acesso às políticas públicas.

Um dos destaques da feira são as exposições de arte, que abordam temas ligados às mulheres e a diversidade da cidade de São Paulo.

A mostra Todas Elas, por exemplo, será uma homenagem à identidade e pluralidade feminina, com a exposição de 30 obras criadas por artistas visuais que exploram diferentes linguagens, técnicas e estilos.

Ou a apresentação São Paulo Colorida: Uma cidade traduzida em arte, propõe uma visão abrangente da capital paulista, como um organismo vivo, pulsante e acolhedor, fugindo da ideia de uma cidade de concreto.

Outro destaque é o projeto Desafio: Artesanato na Moda, em que 16 estudantes de moda, da Escola Técnica José Rocha Mendes, são desafiados a confeccionar peças de roupas inspiradas nas criações da pintora norte-americana Georgia O’Keeffe.

A programação completa do Mega Artesanato pode ser conferida no site da exposição para ver a programação completa.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia