Comunidade Quilombola Buriti recebe cedência de maquinário agrícola durante Ação Agro Social – CGNotícias

MRNews



A Associação da Comunidade Negra Rural Quilombola Chácara do Buriti recebeu a cedência de uso de um trator 85 CV e de uma grade aradora para o desenvolvimento de atividades de preparo de solo. O Termo de Permissão de Uso, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turístico (Semades), foi assinado durante a 4ª edição da Ação Agro Social, que aconteceu neste sábado (4), das 8h às 13h, na Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo.

Com 20 anos de criação, a Chácara Buriti está entre 24 comunidades rurais assistidas pelo município com diversas iniciativas de fomento à agricultura familiar. A Comunidade Negra Rural tem 27 famílias que ocupam cerca de 46 hectares de terra e produzem diversos produtos como hortaliças, frutos e legumes que garantem alimento seguro na mesa dos campo-grandenses.

“Essa ação representa uma oportunidade de igualdade, especialmente para comunidades tradicionais como a quilombola. Hoje temos um espaço de diálogo, onde nossas demandas são ouvidas e atendidas. Um exemplo disso é a chegada de um trator solicitado pela nossa associação. Iniciativas como essa fortalecem o desenvolvimento das comunidades rurais”, disse Lucinéia de Jesus Domingos Gabelão representante da comunidade Quilombola Chácara Buriti.

Durante a solenidade, a prefeita Adriane Lopes reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento das comunidades tradicionais e produtoras da zona rural.

“Nosso compromisso é seguir oferecendo suporte para que essas famílias permaneçam no campo, com dignidade, produzindo onde estão. Ações como essa garantem autonomia, geração de renda e inclusão social, além de valorizarem a identidade e a história dessas comunidades”, afirmou a prefeita.

Além da assinatura da cedência das patrulhas mecanizadas, que auxiliam no preparo de solo e plantio de diversas culturas, a Ação Agro Social ofertou serviços como emissão de RG, atendimento social com inscrição e atualização em programas governamentais, orientações previdenciárias, consultas médicas, exames preventivos, entre outros. Também houve tira-dúvidas sobre crédito rural e esclarecimentos sobre sanidade agropecuária. Como forma de estimular a sustentabilidade, também foram doadas mudas de árvores nativas e frutíferas.

“Mais do que um atendimento pontual, levamos suporte real às famílias, promovendo melhorias concretas em seu dia a dia, cumprindo com o propósito de fortalecer a relação entre a gestão municipal e os produtores rurais, valorizando quem vive e trabalha no campo”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turístico, Ademar Silva Junior.

Neste primeiro semestre, a Ação Agro Social percorreu as comunidades rurais Aguão, Conquista, Sucuri, Assentamento Estrela Campo Grande, Assentamento Três Corações e áreas adjacentes, oportunizando atendimentos essenciais, promovendo a cidadania, gerando oportunidades e impulsionando o desenvolvimento local.

#PraTodosVerem: Na matéria há cinco fotos: a primeira, usada como capa, mostra uma moradora da região da Escola Municipal Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo passando pela triagem para receber atendimento durante a 4ª edição do Agro Social; a segunda foto mostra o momento em que a prefeita Adriane Lopes assina o termo de cedência do maquinário destinado à Associação da Comunidade Negra Rural Quilombola Chácara do Buriti; a terceira foto é um registro da representante da comunidade Quilombola Chácara Buriti, Lucinéia de Jesus Domingos Gabelão; a quarta imagem mostra a prefeita Adriane Lopes em seu pronunciamento; a quinta fotografia mostra a área interna do espaço reservado a testes rápidos, oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, onde um homem recebe atendimento.