Sine-JP oferta 746 vagas de emprego a partir desta segunda-feira

Mora na Capital e está em busca de uma colocação no mercado de trabalho? É só ir até a sede do Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP), na Avenida João Suassuna, nº 49, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Esta semana estão sendo oferecidas 746 vagas de emprego nas mais diversas áreas de conhecimento.

A função de operador de telemarketing é a que mais está empregando. São 100 vagas oferecidas. E não precisa ter experiência para preencher o cargo, basta ter ensino médio completo. Os interessados em se candidatar devem comparecer a sede do Sine-JP com documentos como o RG, CPF, currículo atualizado, carteira de trabalho e comprovante de residência atualizado.

Quem tem interesse em trabalhar como operador de máquinas fixas também é bom ficar de olho, porque o Sine-JP está com oferta de 46 vagas. É importante prestar atenção às exigências para ocupar a função. Para algumas vagas não é exigida experiência, já para outras, é necessário.

Construção civil – É um setor que também está aquecido. Para esta semana, por exemplo, o Sine-JP oferece 109 vagas para servente de obras, 82 para pedreiro e 7 para pedreiro de fachada.

Há, ainda, vagas para eletricista de obras, encarregado de obras e encarregado de obras de manutenção, e trabalhadores de montagem de estruturas de madeira, metal e compósitos em obras civis.

Mais setores – O Sine-JP oferece emprego em muitas outras áreas, como: auxiliar administrativo, balconista, camareira, carpinteiro, garçom, serviços gerais, motorista, operador de caixa, entre outras.

Serviço – As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade. Mais informações pelo telefone (83) 9 8654-8978.