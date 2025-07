Previsão do tempo para terça-feira, 08/07/2025

Tempo: nevoeiros isolados na madrugada e manhã, com sol no decorrer do dia em SC. No leste do estado, aumento de nuvens no decorrer da tarde e noite.

Temperatura: mais baixas ao amanhecer, mínimas de 4°C a 10°C no estado e próxima de 0°C no Planalto Sul, com condições de geada. Em elevação durante o dia, com máximas de 18°C a 22°C.

Vento: sudeste a nordeste, fraco a moderado.

Sistema: alta pressão sobre o Sul do Brasil. Frente fria de fraca intensidade aproxima-se do litoral de SC.

Meteorologista: Gilsânia Cruz