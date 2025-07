Sorocaba tem solenidade alusiva à Revolução Constitucionalista de 32 nesta quarta-feira (9) – Agência de Notícias

Nesta quarta-feira (9), às 9h, quando se comemoram os 93 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, o Comando do Policiamento do Interior (CPI-7) realizará uma solenidade na Praça 9 de Julho, no Centro de Sorocaba, com a participação especial da Banda Regimental de Música do CPI-7.

O evento comemorativo será realizado com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Comunicação (Secom) e de Cultura (Secult), Jeep Clube de Sorocaba – Torque Quatro e Academia de História Militar Terrestre do Brasil/SP.

Após o ato cívico, será realizado o tradicional desfile da tropa, partindo da Praça Nove de Julho, seguindo pela Avenida Eugênio Salerno até a E.E. “Dr. Júlio Prestes de Albuquerque” (Estadão), retornando pela mesma via e finalizando o trajeto na Avenida Moreira César, na altura da Rua da Penha.

Participarão do desfile a pé integrantes do Centro Tecnológico da Marinha, Tiro de Guerra, Polícia Militar, 14º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), 14ª Circunscrição de Serviço Militar (CSM), Jovens Brasileiros em Ação, Grupos de Escoteiros, Ordem Demolay e Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas.

Já, no desfile motorizado, participarão viaturas da Polícia Militar, 14º BAEP, Marinha do Brasil, Policiamento Rodoviário, Policiamento Ambiental, Grupamento de Bombeiros, Guarda Civil Municipal (GCM) e Jeep Clube de Sorocaba – Torque Quatro.