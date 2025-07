Sesau reforça prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres de boca, cabeça e pescoço

Como parte da mobilização da campanha Julho Verde, mês dedicado à prevenção do câncer de boca, cabeça e pescoço, a Sesau (Secretaria de Saúde) reforça ações de conscientização com foco na identificação precoce da doença e nos cuidados preventivos.

Em Roraima, o Centro de Especialidades Odontológicas do Estado realiza um trabalho contínuo de acolhimento e avaliação de pacientes encaminhados, com ou sem suspeita de lesões.

“O ideal é que o câncer seja detectado o mais cedo possível. Quanto mais cedo for identificado, maiores são as chances de tratamento adequado e cura”, afirmou o cirurgião-dentista José Soares Junior.

Segundo ele, que é especialista em Estomatologia e Saúde Coletiva, há fatores de risco bem definidos para o surgimento da doença, como o consumo excessivo de álcool, o tabagismo e a exposição solar sem proteção, especialmente no caso de trabalhadores que atuam ao ar livre.

“Cada pessoa deve aprender a observar a própria boca diante do espelho. Verificar a mucosa, a língua, a garganta e o céu da boca. Úlceras, inchaços, lesões esbranquiçadas ou avermelhadas, rouquidão persistente e caroços no pescoço são sinais que devem ser investigados”, explicou.

SAÚDE BUCAL

Por meio do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde Bucal, da Coordenadoria Geral de Atenção Básica da Sesau, profissionais dos municípios e dos DSEIs (Distritos Sanitários Especiais Indígenas) são capacitados para reconhecer lesões suspeitas desde a primeira avaliação.

“Eles estão preparados para realizar o diagnóstico precoce dos pacientes que apresentam lesões sugestivas de câncer. Também contamos com o projeto Teleestomatologia, criado para agilizar esse processo, inclusive com biópsias mais rápidas”, afirmou a gerente do Núcleo, Kerolaynne Magalhães.

Ela destacou ainda que a Secretaria de Saúde está realizando novas aquisições para reforçar o atendimento especializado.

“Estamos em processo de compra de dois aparelhos de raio-X panorâmico, que serão instalados no CEO e no Hospital de Rorainópolis. Com esses equipamentos, conseguiremos realizar diagnósticos mais rápidos e aprimorar ainda mais a assistência”, acrescentou.

NA UNACON-RR

A Unacon-RR (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia de Roraima) é a única unidade especializada em câncer autorizada pelo Ministério da Saúde no estado. O local oferece tratamento clínico, cirúrgico e quimioterápico para todas as neoplasias em pacientes acima de 18 anos.

“Aqui o paciente é avaliado por uma equipe médica, principalmente pelos cirurgiões de cabeça e pescoço, que definem se o tratamento será cirúrgico, quimioterápico ou outro. Também realizamos a reabilitação com o apoio da equipe multiprofissional”, explicou Fernanda Ross, fonoaudióloga da unidade.

Além dos cuidados médicos, o serviço também oferece apoio emocional e contribui para a reinserção social dos pacientes.

“Temos um grupo de pacientes laringectomizados totais, que passaram por cirurgia para retirada da laringe. Trabalhamos com reabilitação vocal, utilizando laringe eletrônica, voz esofágica e promovendo rodas de conversa com apoio psicológico e de outros profissionais”, completou Fernanda.

A Unacon-RR também foi a primeira unidade de saúde da rede estadual a implantar o prontuário eletrônico, em 2018.

O post Sesau reforça prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres de boca, cabeça e pescoço apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.