Cinco anos de vida e uma história de coragem: bombeiros realizam sonho e emocionam menino em aniversário

Fotos: Divulgação / CBMSC

No último final de semana, o pequeno Vicente, de apenas cinco anos, viveu um dos momentos mais especiais de sua vida — e, sem dúvida, também da vida de todos que estiveram com ele. Apaixonado por bombeiros, o menino recebeu uma visita inesperada e inesquecível durante sua festa de aniversário, em Florianópolis: uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) chegou de surpresa, com direito a sirenes, uniformes e muito carinho.

A reação do aniversariante comoveu a todos. “Quando ele viu o caminhão dos bombeiros chegando, ele não acreditou. Não conseguia se aguentar, pulava de alegria”, contou emocionado o pai, Deni Gomes Chaves e a mãe Alice. A surpresa foi organizada pelos bombeiros com apoio da família, que acompanha de perto uma verdadeira batalha de superação.

A história do Vicente é marcada por força e coragem. Ainda na gestação, no sexto mês, exames identificaram que algo não estava bem. A bexiga do bebê permanecia sempre cheia e, em um dos exames finais, a médica deu o veredito: era hora de nascer, imediatamente. O parto de emergência foi realizado, e o diagnóstico veio logo em seguida — oligodramnia causada por um refluxo na válvula da uretra, o que comprometeu a formação dos rins.

Desde os primeiros dias de vida, Vicente passou por diversas cirurgias, entre elas a implantação de duas pielostomias — tubos externos para drenar os rins — e, mais tarde, o transplante de rim em Porto Alegre. Poucos meses após a cirurgia, veio o susto: uma rejeição ao órgão exigiu nova internação. Mas, como em todas as outras batalhas, Vicente resistiu, venceu e hoje continua seu tratamento com acompanhamento médico e esperança no coração.

Entre consultas, exames e cirurgias, Vicente nunca perdeu a alegria. Apaixonado por bombeiros — principalmente pelo personagem Marshall da Patrulha Canina — ele coleciona carrinhos, roupas e vive dizendo que, quando crescer, será bombeiro.

Ao ver os caminhões e os militares chegando em sua festa, o olhar de Vicente se iluminou. Ele correu para abraçá-los, mostrou seus brinquedos e não parava de sorrir. No dia seguinte, foi à escola contando a novidade para todos os colegas e professores. “Ele ainda está em êxtase. Passamos pela estrada e ele viu uma fumaça. Já quis ligar para os amigos bombeiros avisando que tinha um incêndio”, brinca o pai.

A ação reforça o papel humano do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina: salvar vidas, mas também inspirar, acolher e emocionar. “Foi um gesto simples, mas de um impacto imenso. Ver o brilho nos olhos do Vicente nos lembra do porquê escolhemos essa profissão”, disse o sargento Marcelo Farias.

Vicente ainda deve passar por mais uma cirurgia neste mês, para finalizar o fechamento das pielostomias. Mas a família segue confiante e cheia de gratidão. “Foram muitas lutas, mas ele está bem, está feliz. A presença dos bombeiros foi o melhor presente que ele poderia receber. E isso, a gente nunca vai esquecer”, conclui Deni.