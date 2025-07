São José celebra os 93 anos da Revolução Constitucionalista

Lucas Brito





Na manhã desta quarta-feira (9), feriado estadual em São Paulo, a Prefeitura de São José dos Campos realizou uma cerimônia em homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932.

O evento foi realizado na Orla do Banhado, no centro da cidade, e contou com o hasteamento das bandeiras e a apresentação da Banda de Santana. A solenidade celebrou os 93 anos do movimento e prestou reverência à memória dos ex-combatentes joseenses que participaram da guerra.

A cerimônia contou com a presença do Grupo de Escoteiros de São José dos Campos, representantes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, membros do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) e outras autoridades civis e militares.

Orgulho e tradição

Para Flávia Alessandra Diniz, a celebração teve um significado ainda mais especial. Seu filho, Paulo, recém-formado como soldado no DCTA, participou da solenidade.

“Meu coração está transbordando de felicidade por ver ele aqui hoje, representando uma instituição tão importante, em uma data que significa muito para o nosso estado”, afirmou emocionada.

Soldado Paulo Diniz, filho da Flávia, ao centro (segundo da esquerda para direita) | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Ela também destacou a importância de transmitir os valores históricos às novas gerações: “Estou com a minha filha mais nova, desde cedo ensinando esses valores para ela”.

Flávia, acompanhada pela filha Milena | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Memória histórica

Conhecida também como Revolução de 32 ou Guerra Paulista, a Revolução Constitucionalista foi um movimento armado liderado pelos paulistas entre julho e outubro de 1932. O objetivo era restabelecer a ordem constitucional no país, após a revogação da Constituição de 1891 pela Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder.

O dia 9 de julho tornou-se feriado civil em São Paulo por meio da Lei Estadual nº 9.497, de 5 de março de 1997. A data é considerada um dos marcos mais significativos da história paulista e celebra a luta por democracia e justiça.



